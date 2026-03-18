越共总书记晤王毅等人 强调「四不」国防政策

越共总书记苏林周一会见访越的中国外长王毅、公安部部长王小洪、国防部部长董军时，呼吁越中根据高层共识管控和处理好海上分歧，并强调在世界局势复杂背景下，越南坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线，奉行「四不」国防政策。

吁两国妥善管控处理海上分歧

王毅、王小洪、董军本月15日至17日赴越南三天，出席中越外交、国防、公安「3＋3」战略对话机制首次部长级会议，是三位中国部长首次共同访越。王毅期间还同越南领导人共同主持双边合作指导委员会会议。

苏林16日在河内会见王毅、王小洪、董军，强调「3＋3」战略对话机制对于巩固政治互信、加强战略对接、推动越中关系稳定发展具有重要意义；越南坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线；奉行「四不」国防政策。

越南的「四不」国防政策，指的是不参加军事同盟、不结盟对抗另一国、不允许外国在越南设立军事基地或利用其领土与他国作战、在国际关系中不使用武力或以武力相威胁。苏林同时表示愿同中共总书记习近平保持密切沟通。

王毅表示，「3+3」战略对话机制是中越两国在全球首创的战略沟通平台，标志着双方战略互信与合作迈上新台阶，构建具有战略意义的中越命运共同体取得新进展。