美卿鲁比奥获「解禁」访华？ 外交部：制裁针对其任参议员时涉华言行

被视为「反华急先锋」的美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio），曾被中国两度制裁禁止入境，但有报道指他可能稍后陪同总统特朗普访华。中国外交部周一（16日）回应说，制裁是针对鲁比奥担任国会参议员期间的涉华言行。

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分析人士指出，外交部的表态，间接证实鲁比奥已获「解禁」，但特朗普访华能否成行，仍是未知事。



在担任美国参议员期间，鲁比奥曾因为在涉疆涉港议题上攻击中国，两次被中方列入制裁名单。他去年初接任美国国务卿后，中国外长王毅曾在首次通电话中奉劝对方「好自为之」。

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随著中美元首去年10月在釜山会晤，两国关系回暖，鲁比奥也持续释出对华友好态度。在去年的美国国务院年终记者会上，他更自称「我对中国一直挺友好的……」，又说「中国过去是、现在是、将来也将是一个富裕强大的国家，是地缘政治中的重要力量。我们必须与中国保持关系。」