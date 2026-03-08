Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱中日关系走向 王毅：取决于日方的选择

大国外交
更新时间：11:36 2026-03-08 HKT
发布时间：11:36 2026-03-08 HKT

外长王毅8日出席两会外交主题记者会。日本共同社记者指，去年11月，中国对日本首相高市早苗的涉台言论提出强烈抗议，今年2月，高市早苗赢得大选后，日本政府曾表示始终开放对话窗口。

对于中方对中日关系的发展，王毅表示两国关系走向，取决于日方的选择。

相关新闻：两会2026︱王毅：中美高层交往议程已摆在桌面 应排除不必要干扰

他指出，去年是中国人民抗日战争胜利80周年。在这个特殊年份，日本理应做的，是深刻反省过去走过的错误道路，包括侵略殖民台湾的劣迹，但日本的现职领导人竟然声称，台湾有事就构成日本的「存亡危机事态」，可以据此行使所谓集体自卫权。

王毅表示，众所周知，行使自卫权是以本国遭到武装攻击为前提。台湾事务是中国的内政，日本有什么资格插手？中国的台湾地区出事，日本有什么权力行使自卫权？所谓集体自卫权是否意味要掏空规定放弃交战权的和平宪法？联想到当年日本军国主义曾以「存亡危机事态」为借口对外发动侵略，不能不使中国和亚洲各国人民高度警惕和忧虑：日本要向何处去？

相关新闻：两会2026︱王毅谈伊朗局势 「拳头硬不等于道理硬」

王毅又指，今年是东京审判开庭80周年。80年前，11国法官历经两年半庭审，以海量的铁证昭示了日本军国主义的累累罪行。东京审判，审的是人类良知，判的是历史公正。80年后的今天，历史又给了日本一次扪心自省的契机。以史为鉴，可知兴替；前事不忘，后事之师。希望广大的日本人民能够擦亮眼睛，不允许今天再有人自不量力，重蹈覆辙。已经发展壮大起来的中国和14亿中国人民也绝不允许任何人再为殖民张目，为侵略翻案。
 

