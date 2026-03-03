伊朗局势 · 拆局｜美以空袭伊朗影响中美关系？ 学者料特朗普访华计划不变

美国与以色列联手攻击伊朗，不仅令中东战火蔓延，更直接冲击中国在当地的战略布局。由于伊朗是中国重要的能源供应国与战略伙伴，外界关注此举会否导致中美关系破裂。《联合早报》报道，多名国际关系学者分析，中美关系反而可能因此趋向「战略稳定」，预计美国总统特朗普原定3月底的访华行程将会照常不变。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

中方回应克制避免冲击双边外交大局

针对美以军事行动，外交部发言人毛宁在例行记者会上重申，中美就两国元首互动保持沟通，且并未在第一时间使用「谴责」字眼。新加坡南洋理工大学副教授李明江指出，这显示北京正展现克制，不希望伊朗事件干扰即将到来的高层外交活动。

美国总统特朗普去年10月在韩国与中国国家主席习近平举行双边会晤。(路透社)

外交部发言人毛宁重申，中美就两国元首互动保持沟通。(路透社)

中方不低估美国交易艺术

伊朗被视为北京在中东的「结构性战略资产」。数据显示，伊朗约九成石油出口流向中国，双方更于2021年签署为期25年、价值4000亿美元的全面合作协议。



上海学者沈丁立分析，美以精准袭击哈梅内伊等政要，再次向全球展示美军的科技与情报优势。他认为，特朗普访华不会因美国攻击伊朗而生变，其特有的「交易艺术」可能让其在台湾军售等问题上保持克制，以换取中方在其他领域的让步。尽管美国将中国视为唯一竞争对手，但目前双方仍有稳定双边关系。

清华大学学者文晶警告，中东素有「帝国坟墓」之称，若美国陷入地面战将面临巨大消耗。然而李明江认为，一旦伊朗局势走向美方预期，华盛顿将能把原本投放在中东的军事资源转移至亚太地区，届时中国在亚太战略博弈中可能面临更大的压力。