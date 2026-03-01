伊朗局势︱王毅同俄外长通电话 批美击杀主权国家领导人违国际法

中共中央政治局委员、外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，谈及伊朗局势。



王毅表示，美国和以色列在伊美谈判进程中对伊朗发动袭击不可接受，公然击杀一个主权国家领导人、鼓动政权更迭不可接受，这些行为都违反了国际法和国际关系基本准则。目前战事已延烧至整个波斯湾，中东局势有可能被推向危险的深渊，中方对此高度关切。

王毅指出，中方的立场是：第一，立即停止军事行动。防止战火蔓延和外溢，避免局势发展到不可收拾的地步。中方重视海湾国家的安全，支持他们保持克制态度。



第二，尽快重回对话谈判。各方应强力劝和阻战，敦促当事方尽快重返对话谈判轨道。第三，共同反对单边行径。未经联合国安理会授权对主权国家大打出手，破坏二战之后建立的和平根基。国际社会应当发出明确、清晰声音，反对世界倒退回丛林法则。

拉夫罗夫表示，美国和以色列对伊朗进行军事打击，严重破坏中东地区局势稳定，俄罗斯同中国立场一致，愿同中方加强协调与沟通，通过联合国、上合组织等平台发出明确信号，呼吁立即停止战争，回归外交谈判进程