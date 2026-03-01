伊朗局势︱外交部：有中国公民在袭击中受伤，部分临时旅行人员滞留当地

微信公众号「领事直通车」今日（1日）发布消息，2月28日，美国、以色列对伊朗发动军事行动，伊朗军队对美国在中东地区的军事基地实施打击，伊朗部分周边国家关闭领空、国际航班停飞。已有中国公民在袭击中受伤，部分临时旅行人员滞留当地。

外交部提醒中国公民密切关注形势变化，暂勿前往伊朗周边受到军事冲击的国家和地区。已在上述国家和地区的中国公民进一步加强自身安全防范，避免前往军事设施、游行集会等敏感区域。



「领事直通车」今日较早前亦发提醒：在伊朗中国公民尽快撤离。

2月28日，美国、以色列对伊朗发动军事行动。外交部和中国驻伊朗使领馆提醒在伊朗中国公民密切关注形势变化，加强自身安全防范，尽快通过适当方式撤离至安全地区。

据掌握，目前以下撤离通道可通行。

一、陆路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行时间9：00—16：00，持中国护照免签入境

二、陆路入境亚美尼亚：阿加拉克口岸，持中国护照免签入境

三、陆路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡里口岸，持中国护照免签入境

四、陆路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前办理电子签证或在口岸办理临时签证

上述信息仅供参考，具体通行条件以实际情况为准。中国驻伊朗及其周边国家使领馆将为中国公民转移撤离提供必要协助。



《新京报》昨日（2月28日）报道，以色列与美国对伊朗发动军事打击，有在伊朗的华人表示，当日早上德黑兰方向传出爆炸声。当地华人数量已不多，有人准备经德黑兰撤往亚美尼亚，德黑兰有大巴车。该名华人受访时，对方电话一度中断。