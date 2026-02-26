德国总理访华︱默茨杭州参观宇树科技 故宫留言：愿今年成为德中合作与发展之年

德国总理默茨抵达杭州继续中国之行，参观宇树科技等企业。他今天（26日）上午在北京故宫游玩，在留言簿写下：愿我们在马年一马当先、龙马精神。愿今年成为德中合作与发展之年。

央视旗下新媒体「王渊谭天」报道，默茨与随行代表团在浙江杭州与当地企业家共进午餐。席前的一张合影，透露出不少信息。参与合影的10间中方企业分别是：正泰集团、吉利控股集团、阿里巴巴集团、荣盛石化股份有限公司、三花控股集团、零跑科技、林德亚太工程、宇树科技、强脑科技、灵伴科技。

宇树科技董事长王兴兴在接受采访时表示自己深感荣幸，他说，此次活动是一个建立与德国更多企业合作的窗口，以及在全球范围内共同推动智能机械人产业发展的契机，德国市场潜力巨大，相信智能机械人和AI产业的良好发展态势，对行业发展和全人类都有非常好的作用。

中方：此访成果丰硕、富有意义

中国外交部发言人毛宁26日在例行记者会上指出，默茨总理此访成果丰硕、富有意义，中方愿以此访为契机，同德方一道开启中德关系新篇章。

毛宁介绍称，这是默茨总理就任后首次访华，也是农历马年中方接待的首位外国领导人。25日习近平主席会见了默茨总理，李强总理同默茨总理举行会谈，双方发表《中华人民共和国和德意志联邦共和国联合新闻声明》。



毛宁指出，双方同意延续并充分发挥中德政府磋商机制等机制性对话作用。双方也认识到，彼此对一些具体经贸问题抱有关切，都表示愿本著坦诚友好开放态度进行交流、增进了解，致力于通过对话妥善解决彼此关切，确保两国经贸关系长期、平衡、可信赖、可持续发展。

毛宁表示，务实合作是中德关系的最突出特征。此次30位德国各行业龙头企业负责人随同默茨总理访华，充分展现了德方对进一步深化中德务实合作的期待和信心。

德国总理默茨（Friedrich Merz）26日抵达浙江杭州，继续中国之行。据内媒报道，默茨走下专机后，乘坐红旗轿车前往相关活动地点。当天下午，正在访华的默茨率代表团在杭州参访宇树科技。下车后，宇树科技创始人王兴兴上前握手迎接。参观期间，默茨与人形机器人互动握手并一同转圈，现场气氛轻松。

据新华社报道，杭州是默茨这次访华行程的第二站。

默茨周三（25日）抵达北京进行两天正式访问，是他去年5月上任以来首次访华。随行有拜耳制药、西门子、奔驰等30家德企高管组成的商务代表团。

面对美国特朗普政府经贸政策引发的震荡，默茨访华被视为「走钢索」，经贸上就中国出口产能过剩等问题表达关切；区域安全上希望中国向俄罗斯施压，尽早结束俄乌战争。

默茨抵达北京后，与中国国家主席习近平和中国总理李强会面。

习近平与默茨会面时说，世界越是变乱交织，中德两国越要增进战略互信。默茨则回应，此次访华是促进德中经济联系「绝佳契机」；他更具体向李强表明，「对双方合作存在非常具体担忧，希望能改进并确保公平」。