Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德总理默茨访华︱拆局：西方领导人接连访华寻求多元避险

大国外交
更新时间：09:00 2026-02-26 HKT
发布时间：09:00 2026-02-26 HKT

德国总理默茨，是继法国总统马克龙、加拿大总理卡尼、英国首相施纪贤之后，近3个月内又一位访华的西方国家领导人。有分析认为，美国特朗普政府的「敌意」让德国乃至欧洲认为，改善对华关系是一个相对容易甚至是必要的选项。 德国栢林墨卡托中国研究中心分析师宋高祖向「BBC」强调，对德国乃至欧洲来说，当下特朗普带来的冲击是急逼的，而中国的影响则是长期且深远的。特朗普政府对欧洲的敌意，让后者认为改善对华关系可以平衡华盛顿的单边做法及其对欧洲利益的冲击——无论是关税、格陵兰议题，还是对乌克兰的支持。

双边关系从互利转向零和竞争

但宋高祖也强调，即便德中关系可能出现某种程度的解冻，究竟能回暖到甚么程度仍有待观察，「因为这很大程度上取决于美国对欧洲施压的力度、欧洲能否有效运用其市场力量对中国经济施加影响，及北京能够提供甚么妥协。」

此外根据咨询机构荣鼎集团最新报告，德国对华出口在去年暴跌9.3%至十年最低，其中汽车出口崩跌66%，反之比亚迪、蔚来等中国电动车品牌在欧市场份额从2020年的不足1%跃升至12%，这凸显双边关系已从互利转向零和竞争。

有观察认为，德国工业竞争力下滑，在燃油车时代引以为傲的严谨工程师文化，在智慧电动车时代却因决策流程冗长、数字化转型缓慢显得笨重，默茨今天到访杭州也为提振德国工业，为德企对接合作寻找机会。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
13小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
17小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
19小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
16小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
23小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
11小时前
冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物
即时中国
18小时前
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
1小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
12小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
11小时前