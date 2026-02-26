德总理默茨访华︱拆局：西方领导人接连访华寻求多元避险

德国总理默茨，是继法国总统马克龙、加拿大总理卡尼、英国首相施纪贤之后，近3个月内又一位访华的西方国家领导人。有分析认为，美国特朗普政府的「敌意」让德国乃至欧洲认为，改善对华关系是一个相对容易甚至是必要的选项。 德国栢林墨卡托中国研究中心分析师宋高祖向「BBC」强调，对德国乃至欧洲来说，当下特朗普带来的冲击是急逼的，而中国的影响则是长期且深远的。特朗普政府对欧洲的敌意，让后者认为改善对华关系可以平衡华盛顿的单边做法及其对欧洲利益的冲击——无论是关税、格陵兰议题，还是对乌克兰的支持。

双边关系从互利转向零和竞争

但宋高祖也强调，即便德中关系可能出现某种程度的解冻，究竟能回暖到甚么程度仍有待观察，「因为这很大程度上取决于美国对欧洲施压的力度、欧洲能否有效运用其市场力量对中国经济施加影响，及北京能够提供甚么妥协。」

此外根据咨询机构荣鼎集团最新报告，德国对华出口在去年暴跌9.3%至十年最低，其中汽车出口崩跌66%，反之比亚迪、蔚来等中国电动车品牌在欧市场份额从2020年的不足1%跃升至12%，这凸显双边关系已从互利转向零和竞争。

有观察认为，德国工业竞争力下滑，在燃油车时代引以为傲的严谨工程师文化，在智慧电动车时代却因决策流程冗长、数字化转型缓慢显得笨重，默茨今天到访杭州也为提振德国工业，为德企对接合作寻找机会。