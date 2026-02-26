Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德总理默茨晤习近平 发表联合声明：确认访问为中德关系注入新动力

大国外交
更新时间：00:05 2026-02-26 HKT
发布时间：00:05 2026-02-26 HKT

德国总理默茨昨日率高规格经贸团到访北京，分别与中国国家主席习近平和国务院总理李强会晤。这是他上任以来首次访华，习近平称双方要加强战略沟通，推动中德全方位战略伙伴关系不断得到新发展。默茨称，德国企业界高度重视中国市场，希望进一步深化对华合作。双方发表《中德联合声明》，强调此访「为两国伙伴关系发展注入新动力」，双方同意继续开展中德气候变化与绿色转型对话。 

相关新闻：德国总理访华︱默茨晤习近平 「企业界高度重视中国市场盼深化合作」

默茨是农历马年中国接待访华的首位外国领导人，包含30位德国经济界代表的高级别代表团随行，他今天将转往杭州继续访问。美国《纽约时报》形容，默茨核心主张大致如下：欧洲应减少对中美两国的依赖，避免在全球舞台上受制于人——但不应完全切断与中国和美国的联系。彭博社报道，去年德国对华投资达到4年来最高水准，这与柏林对北京「去风险化」的论调背道而驰，凸显经济引力难以摆脱。

2月25日下午，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见来华进行正式访问的德国总理默茨。中新社
新华社报道，习近平在与默茨会晤时指，世界越是变乱交织，中德两国越要加强战略沟通、增进战略互信，推动全方位战略伙伴关系不断得到新发展。他希望德方客观理性看待中国发展，奉行积极、务实的对华政策，同中方一道推动中德关系行稳致远。双方应支持两国人才、知识、技术双向流动，促进AI等前沿领域对话合作。
　
默茨称德方珍视对华关系，坚定奉行一个中国政策。德国企业界高度重视中国市场，希望进一步深化对华合作，实现互利互惠、共同发展，德方期待同中方加强协调，坚持自由贸易，反对保护主义，支持欧中加强对话与合作。

《中德联合声明》指出，经贸合作是双边关系的重要组成部分。中方注意到德方重视「降依赖」、贸易不平衡、出口管理等问题，德方注意到中方对经贸问题泛安全化、高技术产品出口管理等关切。双方愿通过坦诚开放对话妥善解决彼此关切，以确保长期、平衡、可信赖、可持续的经贸关系。

两国领导人还就俄乌战争交换意见，习近平指关键是坚持通过对话谈判寻求解决方案，要确保各方平等参与、照顾各方合理关切，筑牢和平基础，增强和平意愿。

中德签署5份文件，涵盖在应对气候变迁和绿色转型方面、在动物疫病防治和家禽产品协定方面的合作，及足球和乒乓球等体育合作协定。

来自汽车、化工、生物制药、机械制造、循环经济等德优势领域的约30间巨企高管今次随默茨来访。据德媒，这些商业代表包括拜耳制药、大众汽车、西门子、爱迪达等公司高管，且实际有意随行的高管人数远超30人。

