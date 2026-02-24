Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国设立西藏特别事务协调员 北京批干涉中国内政

大国外交
更新时间：11:00 2026-02-24 HKT
发布时间：11:00 2026-02-24 HKT

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）上周宣布，委任助理国务卿巴恩斯（Riley Barnes）兼任西藏问题特别协调员，旨在促进藏人权利与文化保护，并推动北京与达赖喇嘛方面的直接对话。中国外交部发言人林剑周一（23日）对此表示强烈反对，批评美国此举是干涉中国内政，强调西藏事务不容任何外部势力干涉，并敦促美方停止利用涉藏问题干预中国。

林剑强调，中国政府在涉藏问题上的立场是一贯的，明确的。西藏事务是中国内政，不容任何外部势力干涉。他并敦促美国恪守在涉藏问题上的承诺，停止利用涉藏问题干涉中国内政。

相关新闻：达赖获颁格林美有声书奖 中方斥「反华政治操弄」

达赖喇嘛近照。IG@dalailama
鲁比奥在藏历新年祝贺声明中作出此项任命，强调美国将继续支持藏人独特的文化、语言和宗教遗产。作为新任协调员，巴恩斯表示，他的首要任务之一是确保藏人有权自由选择其宗教领袖，包括未来的达赖喇嘛。

此前，十四世达赖喇嘛已就其转世制度作出安排，而中国则坚持转世必须遵循「国内寻访、金瓶掣签、中央政府批准」的原则。

巴恩斯呼吁中国与达赖喇嘛代表进行不设前提的对话，以寻求让藏人实现真正自治的持久解决方案。

流亡印度的赖喇嘛去年7月2日宣布，有600多年历史的达赖喇嘛转世传承制度将在他圆寂后延续，并指定由他成立的非营利机构，负责寻访认证十五世达赖喇嘛的转世灵童。

