中方公布德国总理默茨周三访华两天
更新时间：17:16 2026-02-23 HKT
外交部发言人正式宣布：应国务院总理李强邀请，德国总理默茨将于2月25日至26日对中国进行正式访问。
据悉，默茨将率经济代表团同行，行程涵盖北京与杭州，将与中国国家主席习近平及国务院总理李强会晤。根据联邦政府新闻稿，双边关系及经济、安全政策议题将是会谈重点。
德国汽车工业协会主席穆勒喊话，德国政府应在会谈中争取市场开放，并要求中方提出减少竞争扭曲的具体方案。
他表示，德国车厂近年在中国销量下滑，除当地电动车品牌获高度补贴、快速崛起外，中国针对高价汽车加征的奢侈税，对德国品牌造成冲击。
