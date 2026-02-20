德总理访华前表态 寻求战略伙伴关系

德国总理默茨将于本月24日至27日对中国进行访问，是去年5月上任以来首次访华。默茨18日表态称，访问中国期间将寻求德中建立战略伙伴关系，并警告美国勿再挑起关税战。

警告美国勿再挑起关税战

路透社报道，默茨周三在所属政党基民盟一个活动上表示，现时外交和经济政策紧扣，德国希望找到理念、行事方式一致的伙伴，确保未来可以继续保持国家繁荣和高水平社会保障。

他表示，希望下周访华期间可以与中国探讨未来合作方向，又指德国不同意美国特朗普政府在全球征收关税，若果美方做法太过分，欧洲完全有能力捍卫自身利益。

中共政治局委员、外长王毅上周出席德国慕尼黑安全会议期间，曾与默茨会面，期待德国成为中欧务实合作的推进器、中欧战略关系的稳定锚，并希望德方为中国企业提供更公平公正的营商环境。

默茨将是2026年来第4位访华的欧洲领导人，此前先后有爱尔兰总理马丁、芬兰总理奥尔波、英国首相施纪贤访问中国。