Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慕尼黑安全会议｜王毅会见鲁比奥 双方同意服务好两国高层互动

大国外交
更新时间：08:24 2026-02-14 HKT
发布时间：08:24 2026-02-14 HKT

外界关注美国总统特朗普可能4月访华行之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅当地时间周五（13日）在出席慕尼黑安全会议期间会见美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）。

路透社报道，鲁比奥和王毅在慕尼黑市中心一间酒店的会议室见面，握手并合影留念，随后双方代表团在各自高级助手的陪同下相对而坐。据与会人员称，会晤持续约一小时。

据中新社报道，王毅表示，习近平主席同特朗普总统为中美关系发展作出战略指引。中美要共同落实好两国元首达成的重要共识，让2026年成为中美迈向相互尊重、和平共处、合作共赢的一年。

王毅说中美之间对话比对抗好，合作比冲突好，共赢比零和好。只要秉持平等、尊重、互惠态度，双方就能够找到解决彼此关切、妥善管控分歧的办法。

他又称双方要共同努力，不断拉长合作清单、压缩问题清单，让中美关系步入稳定、健康、可持续发展的轨道，向世界发出更多积极的信息。

报道指，双方一致认为此次会晤积极、富有建设性。双方同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道协调作用，服务好两国高层互动，加强各领域对话合作，推动中美关系稳定发展。

这次会晤至少是美国最高外交官与王毅的第二次面对面会晤。华盛顿和北京一直致力于缓和双方在贸易和关税冲突，以及台湾未来等议题上的紧张关系。

本月，特朗普与中国国家主席习近平通了电话，特朗普称通话「非常积极」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
3小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
19小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
21小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
15小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
21小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
19小时前
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
14小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
17小时前