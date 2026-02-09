黎智英判刑︱外交部：严重冲击「一国两制」底线 值得依法严惩

《苹果日报》创办人黎智英及其他8名被告，危害国家安全罪罪成，黎被判囚廿年，其他被告分别判刑6年3个月至10年。

黎智英被判囚廿年。资料图片

外交部发言人林剑回应黎智英案的判决时指，黎智英是中国公民，又形容对方值得依法严惩。发言人表示香港司法机构尽责，强调中央政府坚定支持香港依法捍卫国家安全。

林剑表示，黎智英是一系列反中乱港事件的主要策划者和参与者，其行为严重冲击「一国两制」的原则底线，严重危害国家安全，严重损害香港的繁荣稳定和市民的福祉，理应受到法律的严惩。



林剑说，香港是法治社会，特区司法机关依法履职尽责、维护法律权威、捍卫国家安全，合情合理合法，不容置喙。中央政府坚定支持特区依法维护国家安全、惩治危害国家安全的犯罪行为。



他指，「实践已经证明，香港国安法实施得越好，香港社会就越稳定、越安全，香港广大居民的权利和自由就越能得到保障，香港金字招牌才能越擦越亮，『一国两制』的实践才能行稳致远。」

林剑表示，有关司法案件纯属香港特区内部事务，「我们敦促有关国家尊重中国主权，尊重香港法治，不得就特区司法案件审理发表不负责任的言论，不得以任何形式干预香港司法。」