Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英判刑︱外交部：严重冲击「一国两制」底线 值得依法严惩

大国外交
更新时间：15:41 2026-02-09 HKT
发布时间：15:41 2026-02-09 HKT

《苹果日报》创办人黎智英及其他8名被告，危害国家安全罪罪成，黎被判囚廿年，其他被告分别判刑6年3个月至10年。

黎智英被判囚廿年。资料图片
黎智英被判囚廿年。资料图片

外交部发言人林剑回应黎智英案的判决时指，黎智英是中国公民，又形容对方值得依法严惩。发言人表示香港司法机构尽责，强调中央政府坚定支持香港依法捍卫国家安全。

林剑表示，黎智英是一系列反中乱港事件的主要策划者和参与者，其行为严重冲击「一国两制」的原则底线，严重危害国家安全，严重损害香港的繁荣稳定和市民的福祉，理应受到法律的严惩。

林剑说，香港是法治社会，特区司法机关依法履职尽责、维护法律权威、捍卫国家安全，合情合理合法，不容置喙。中央政府坚定支持特区依法维护国家安全、惩治危害国家安全的犯罪行为。

他指，「实践已经证明，香港国安法实施得越好，香港社会就越稳定、越安全，香港广大居民的权利和自由就越能得到保障，香港金字招牌才能越擦越亮，『一国两制』的实践才能行稳致远。」

林剑表示，有关司法案件纯属香港特区内部事务，「我们敦促有关国家尊重中国主权，尊重香港法治，不得就特区司法案件审理发表不负责任的言论，不得以任何形式干预香港司法。」

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
6小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
21小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
8小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
19小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）
社会
3小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
19小时前
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
03:13
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
社会
7小时前