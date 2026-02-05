Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢锋：努力推动中美关系稳下来

大国外交
更新时间：08:30 2026-02-05 HKT
发布时间：08:27 2026-02-05 HKT

中国驻美国大使谢锋周二表示，今年，中美两国将迎来一系列高层交往，双方应共同努力，营造氛围、创造条件、积累成果，努力在战略层面推动中美关系进一步稳下来、向前走。

美国总统特朗普早前表示，他将于4月访问中国，中国国家主席习近平将于年底访美。谢锋向纪念中美「乒乓外交」55周年人文交流活动发表视频致辞表示，要妥善管控矛盾分歧，消除中美关系发展障碍。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方应该以行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报。

谢锋指出。过去一年，中美经贸团队举行五轮经贸磋商，就处理两国经贸领域突出问题达成广泛共识，再一次表明谈比打好。中美应在经贸、打击非法移民和电讯诈骗、反洗钱、人工智慧、医疗健康领域深挖合作潜力，促成合作项目。

他指出，要加强人民友好交往，拉紧中美关系民意纽带。包括林肯中学学生在内的4万多名美国青少年参加「5年5万」倡议赴华交流学习，成为跨越太平洋的「友谊使者」。
 

