中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定

2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。

习近平：让2026年成为中美合作共赢一年

通话后，习近平指出，过去一年，我们保持著良好沟通，在釜山成功会晤，为中美关系领航把舵，受到两国人民和国际社会欢迎，「我高度重视中美关系。新的一年，我愿同你继续引领中美关系这艘大船穿越风浪、平稳前行，多办一些大事、好事」。

习近平续指，美方有美方的关切，中方有中方的关切。中方言必信，行必果，说到做到。只要双方秉持平等、尊重、互惠的态度相向而行，就可以找到解决彼此关切的办法。今年中美两国各自都有不少重要议程，中国「十五五」开局起步，美国将迎来建国250周年，两国将分别主办亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会。双方要按照达成的共识，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，不以善小而不为，不以恶小而为之，一件事一件事去做，不断积累互信，走出一条正确相处之道，「让2026年成为中美两个大国迈向相互尊重、和平共处、合作共赢的一年」。

习近平强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。台湾是中国的领土，中方必须捍卫国家主权和领土完整，永远不可能让台湾分裂出去。美方务必慎重处理对台军售问题。

特朗普：重视中方在台湾问题上的关切

特朗普表示，美国和中国都是伟大的国家，美中关系是世界上最重要的双边关系，「我同习近平主席有著伟大的关系，我很尊重习近平主席。在我和习近平主席引领下，美中在经贸等领域进行了良好互动」。

特朗普又称，乐见中国成功，美方愿与中方加强合作，推动两国关系取得新发展，「我重视中方在台湾问题上的关切，愿同中方保持沟通，在我任内保持美中关系良好稳定」。

特朗普强调，与习近平关系非常好，今次通话讨论了军事和经贸问题，相信在他未来三年的总统任期内，会与习近平一起取得许多正面成果。他又指，今年四月会访问中国。



中国驻美国大使谢锋周二表示，今年，中美两国将迎来一系列高层交往，双方应共同努力，营造氛围、创造条件、积累成果，努力在战略层面推动中美关系进一步稳下来、向前走。

美国总统特朗普早前表示，他将于4月访问中国，中国国家主席习近平将于年底访美。谢锋向纪念中美「乒乓外交」55周年人文交流活动发表视频致辞表示，要妥善管控矛盾分歧，消除中美关系发展障碍。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方应该以行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报。