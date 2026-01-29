施纪贤访华｜网红餐厅尝云南菜 美国前财长耶伦也曾光顾

英国首相施纪贤周三（28日）抵达中国首都北京后，第一餐选择在北京使馆区附近各国驻华使节常去的一间云南菜餐厅用餐。美国前财政部长耶伦2023年访华时，也曾在这餐厅吃下飞机后的第一餐。

施纪贤：与中国接触符合国家利益

这间中国知名的网红连锁云南菜餐厅，周三晚在社媒账号发布了施纪贤在北京三里屯门店用餐后、与店员合影留念的影片。影片中，店员将写著「马年腾飞」字样的云南祈福甲马送给施纪贤，合影时齐喊「新年快乐」；施纪贤多次露出笑容，还以华语「谢谢」作为回应。

甲马是一种用于民间祈福消灾祭祀活动的木刻版画，流行于云南各地，其中白族甲马最具特色，又称为「纸符」。

另有网民发布了施纪贤与几十名英国陪同人员在店内开放空间用餐的照片。照片显示，包括施纪贤在内的不少人都在席间使用筷子进食。

美国前财长耶伦2023年7月访问北京开启四天访华行程时，下飞机后的第一餐也选在了这间云南菜餐厅。

据彭博社报道，施纪贤周三（28日）抵达北京后，对随行的60名英国商界领袖和文化机构负责人表示，英国有责任修复与中国的关系，并呼吁各界把握机遇，扩大在亚洲的影响力。他还说：与中国接触符合我们的国家利益。

施纪贤此次率领超过50名商界领袖组成的代表团访华，这是自2018年以来英国首相首次访问中国。他将于周四（29日）与中国国家主席习近平和中国总理李强会见，并于周五（30日）前往上海，与当地企业高管会谈。

与此同时，英国政府发表声明称，英中两国将在周四签署一项合作协议，重点打击移民偷渡者所依赖的供应链。声明指出，用于人口走私者横渡英吉利海峡的小型船只发动机中，超过一半产自中国。根据声明，协议将加强双方情报共享，并与船只零部件的中国制造商进行直接接触，以防止相关产品被有组织犯罪集团利用。协议还将深化双方在打击高效且危险的合成阿片类药物贩运方面的合作。这类毒品被认为在中国生产，并流入英国。

中国外交部发言人郭嘉昆周三表示，中方愿以此访为契机，同英方增进政治互信，深化务实合作，共同开启中英关系健康稳定发展的新篇章。

