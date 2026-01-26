芬兰总理抵京西方领袖纷访华 外媒：特购格陵兰引盟友不安

芬兰总理奥尔波昨抵北京，开启为期4天访华行程。官媒报道称，中国国家主席习近平、国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将分别同他会见、会谈，中芬将签署谅解备忘录，加强创新企业合作委员会工作。新年伊始，西方多国领导人纷纷进京或准备访华。美媒指，美国总统特朗普扬言购买格陵兰、引发盟友不安之际，北京正试图把握时机，拉拢西方国家。

▍中国组 ▍

奥尔波此次访华率20多间企业高管随访，涵盖机械、森林工业、创新、清洁能源、食品等芬兰优势领域。中国商务部发言人介绍，双方企业将签署多项商业合作协议。

学者：中等强国正对冲风险

北欧芬兰是最早承认并同中国建交的西方国家之一，也是第一个同中国签订政府间贸易协定的西方国家。近年来，两国面向未来的新型合作伙伴关系不断深化。

加拿大总理卡尼17日才结束访华行程。新华社

中国外交部发言人此前表示，北京愿同赫尔辛基密切高层交往，巩固政治互信，加强经贸合作，促进人文交流，在多边事务中增进相互理解与协作，共同推动两国关系迈上新台阶。

中国新年伊始已经接待了爱尔兰总理马丁、韩国总统李在明，加拿大总理卡尼17日才结束访华，并与中国达成关于电动车和芥花籽关税的贸易协议。英国首相施纪贤将于29日起访华3天。英国政府在20日批准中国在伦敦兴建巨型使馆，被视为有助缓和两国关系的举措。德国总理梅尔茨预计下月前往中国。法国总统马克龙曾于上月初访华。

《华尔街日报》报道指出，随着特朗普挥舞关税大棒，并一度威胁要用武力从长期盟友丹麦手中夺取格陵兰岛，中国看到了机会，一方面谴责特朗普试图购买格陵兰，另一方面以「可靠的贸易伙伴关系」为诱饵拉拢美国盟友。

加拿大总理卡尼17日才结束访华行程。新华社

报道称，美国部分传统盟友在谨慎向北京靠拢的同时，也清楚知道，脱离美国阵营，可能落入另一个超级大国之手。卡尼日前在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛演讲时称，「在一个大国竞争的世界里，处于中间地带的国家面临一个抉择，要么争相讨好，要么联合起来以开辟一条有影响力的第三条路。」

牛津大学副教授卡莱表示，「我们可以看到中等强国正在对冲风险。」他们并没有与中国结盟，而是在开启新的对话、新的联盟和新的区域伙伴关系。投资和贸易也比以往更加多元化。

伦敦国王学院中国问题学者Olivia Cheung说，「北京方面将跨大西洋关系出现的裂痕视为机会。」中国希望改善与主要贸易伙伴的关系，换取实际利益，尤其体现在贸易壁垒的降低，如中国与加拿大达成的协议。