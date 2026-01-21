何立峰达沃斯晤贝森特商大豆采购  中美4月前或举行新贸易谈判

国务院副总理何立峰在瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会期间，与美国财政部长贝森特会面，双方就中美经贸议题交换意见，并讨论包括大豆采购在内的具体合作事宜。美国贸易代表格里尔在贝森特与何立峰会晤后表示，中美可能在美国总统特朗普4月访华前，举行新一轮贸易谈判。

何立峰在论坛上发言时谈及中美经贸关系，强调两国经济具有高度互补性，完全可以相互成就，而非彼此对立。他指出，过往中美经贸磋商的经验显示，只要在平等基础上进行对话、相向而行，解决问题的方法往往多于困难本身。

何立峰在论坛上发言时谈及中美经贸关系，强调两国经济具有高度互补性，完全可以相互成就，而非彼此对立。新华社

国务院副总理何立峰在瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会期间，与美国财政部长贝森特会面，双方就中美经贸议题交换意见，并讨论包括大豆采购在内的具体合作事宜。资料图片

他表示，中国一向视各国为贸易伙伴而非对手，中国的发展对全球经济而言是机遇而非威胁。对于国际经贸合作中出现的分歧与误解，中方主张透过平等协商增进互信，逐步弥合分歧，推动问题妥善解决。

何立峰同时批评关税战、贸易战破坏全球资源的有效配置，在贸易「泛国安化」下，更对世界经济稳定造成负面影响，「很多时候是中国想买，对方不卖」，重申中国坚定维护多边主义，支持以规则为基础的国际经贸体系，并积极倡导普惠包容的经济全球化。

谈及中国自身发展，他指出，中国经济取得的成就主要源于改革开放与市场活力，而非依赖政府补贴。尽管当前经济发展面临一定风险与挑战，中方对应对能力充满信心，并将发挥超大规模市场优势，在巩固制造大国地位的同时，加快向消费大国转型，持续扩大对外开放，为全球经济增长注入动力。

贝森特：中方履诺采购美国大豆

贝森特周二在达沃斯出席座谈会时，提到周一会晤了何立峰，赞中方不仅履行承诺采购美国大豆，亦向美方供应 稀土磁铁交付率约九成，情况令人满意。贝森特说︰「我昨晚跟中国国务院副总理何立峰会谈，他告诉我在本周完成采购大豆，我们期待中方未来一年再采购2500吨。我建议他考虑多买一些，因为总统特朗普经常跟国家主席习近平谈及此事。」

赶在特朗普4月访华前举行

美贸易代表格里尔指，中美新一轮贸易谈判，可能在总统特朗普在4月访华前举行，尝试就双方可以进行的非敏感贸易事项，达成某种进一步的协议。他指，谈判应避开一些高度敏感的议题，例如技术竞争，以及中国对全球工业供应链至关重要的稀土磁铁的供应问题。

格里尔也说，不应陷入出口管制、投资等涉及高科技和国家安全的高度敏感议题，而应把讨论重点放在基本商品和服务上。

中美自去年5月于瑞士日内瓦举行贸易谈判后，再在伦敦、斯德哥尔摩、马德里和吉隆坡等地续谈，达成休战协议，双方下调了关税并放宽出口限制。