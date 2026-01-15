加总理晤李强：新伙伴关系开始 签署多项合作文件

正在访华的加拿大总理卡尼（Mark Carney），今天下午与中国总理李强会晤，称今次访问标志著两国新伙伴关系的开始，加方团队一直在努力解决贸易摩擦，为新机遇创造平台。李强表示，中加经济互补性强，中方愿同加方深化清洁能源、数字技术、现代农业、航空航天、先进制造、金融等领域合作。两国总理共同见证签署经贸、海关、能源、建筑、文化、公共安全等多项合作文件。

王毅：此行具转折性意义

这是卡尼上任以来首次正式访华，也是8年来首次有加拿大领导人访问北京。他周五将与国家主席习近平会晤。中国外长王毅今天也会见了加拿大外长阿南德，称卡尼访华对两国关系具有转折性、标志性意义。美国《纽约时报》指出，卡尼此行，也是在与美国关系动荡之际寻求新的贸易伙伴。据悉，双方将积极磋商互降电动车与油菜籽关税。

李强在与卡尼会晤指出，中加经济互补性强，合作具有很强内生动力和广阔空间。中方愿同加方深化清洁能源、数位技术、现代农业、航空航太、先进制造、金融等领域合作，培育更多新的经济增长点。中方欢迎更多加拿大企业来华投资，希望加方为赴加投资的中国企业提供公平、非歧视的营商环境。

卡尼表示，加拿大是最早承认新中国的西方国家之一，建交以来加拿大政府始终坚定奉行一个中国政策。当前国际形势发生深刻变化，加方愿同中方加强沟通协作，共同支援联合国在国际事务中发挥核心作用，维护多边贸易体制，捍卫多边主义，促进世界和平稳定繁荣，「相信双方携手努力，正将两国关系带回正轨。」

加拿大通讯社报道，卡尼昨日一整天都在忙于与企业进行闭门会谈，会见了阿里巴巴、中国石油天然气集团、宁德时代及工商银行等公司的高管。这一切都表明，在经历了近十年的贸易、安全和外交摩擦之后，两国之间新的经济大门可能即将敞开。

自2018年华为创始人任正非之女孟晚舟在加国被捕后，中加关系陷入冰点。直至去年10月底两国关系出现升温迹象，习近平和卡尼在南韩会晤，双方讨论了农业和农产品、海鲜和电动汽车等敏感问题。