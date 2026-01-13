Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加总理卡尼访华 学者：加美摩擦不断，对华转向务实

大国外交
更新时间：09:19 2026-01-13 HKT
发布时间：09:19 2026-01-13 HKT

广东外语外贸大学加拿大研究中心研究员刘丹在《环球时报》发文表示，在全球秩序加速重构、大国关系持续调整的当下，卡尼此次访华在一定程度上折射出渥太华在战略自主与经济现实方面试图寻求新平衡的努力。

刘丹指出，过去几年，中加关系紧张不仅影响了政府间对话，也波及经贸、教育、人文等广泛领域。然而，即使在最困难的时期，两国之间的经济联系并未完全断裂，中国依然是加拿大第二大贸易伙伴。这说明，市场逻辑和经济互补性始终在两国间发挥作用。

特朗普再度执政后，加美在边境管理、钢铝关税、电动汽车供应链等问题上的摩擦增加。刘丹认为，这使得加方不得不认真思考外交多元化的必要性。卡尼政府近期多次提及要「重新定位对华关系」，已然透露出一种理性务实转向的政策趋势。

两国关系有可能走出低谷

加拿大是以美国为首的「五眼联盟」成员之一，在安全议题上难免受到牵制，刘丹认同中加关系的修复不可能一蹴而就，但卡尼此访提供重新对话机会，若加方能以建设性姿态看待彼此的合理关切，那么中加关系完全有可能走出低谷。

