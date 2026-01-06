李在明访华｜持小米手机人民大会堂自拍合影 习近平赞「摄影技术不错」

首次访华的韩国总统李在明1月5日晚上于社交平台X 上载图片，展示他使用中国国家主席习近平赠送的小米15 Ultra手机，与习近平夫妇合影。



5日晚上，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂金色大厅为李在明和夫人金惠景举行欢迎宴会。图片显示，李在明高举小米15 Ultra 与习近平合影，又进行双方4人合影。



据网传现场影片所见，李在明当时掏出手机，对习近平说「我们自拍一张！」习近平随即回应：「自拍？嗷，来吧。」拍照后，李在明再邀请正在寒暄的金惠景和彭丽媛加入，四人一同自拍。习近平观看照片点赞：「摄影技术不错！」

首脑会谈延长30分钟

相关新闻：习近平晤李在明 吁照顾彼此核心利益 共同反对保护主义

李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台

李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台

李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台

李在明在X 帐号上写道：「照片品质不错吧？用我在庆州收到的小米手机和习近平主席夫妇拍的自拍照…多亏了你，我拍了这辈子难忘的照片，哈哈。我们愈走愈近，韩中关系就愈好。未来我们将更频繁地沟通，更紧密地合作。」

相关新闻：李在明访华｜中韩商务论坛举行 三星等四大财团掌门人出现

去年11月1日，对韩国进行国事访问的习近平，赠送2部小米15Ultra 手机给李在明夫妇，在与李在明会谈时，习近平还称「看看有没有后门」，互开玩笑。

另据韩国总统府发言人魏圣洛表示，当天韩中首脑会谈时长90分钟，较原定安排延长30分钟。包括欢迎仪式、首脑会谈、谅解备忘录（MOU）签署仪式和国宴在内，李在明和习近平共计交流超过4小时。

习近平在会谈结尾表示，李总统此访意义深远，为中韩开辟新时代奠定了牢固基础。

韩中首脑还通过此次会谈就每年会面达成共识，并商定推动两国国防部门深化沟通和交流，保障地区和平与稳定。