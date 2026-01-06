Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明访华｜持小米手机人民大会堂自拍合影 习近平赞「摄影技术不错」

大国外交
更新时间：08:21 2026-01-06 HKT
发布时间：08:17 2026-01-06 HKT

首次访华的韩国总统李在明1月5日晚上于社交平台X 上载图片，展示他使用中国国家主席习近平赠送的小米15 Ultra手机，与习近平夫妇合影。

5日晚上，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂金色大厅为李在明和夫人金惠景举行欢迎宴会。图片显示，李在明高举小米15 Ultra 与习近平合影，又进行双方4人合影。

据网传现场影片所见，李在明当时掏出手机，对习近平说「我们自拍一张！」习近平随即回应：「自拍？嗷，来吧。」拍照后，李在明再邀请正在寒暄的金惠景和彭丽媛加入，四人一同自拍。习近平观看照片点赞：「摄影技术不错！」

首脑会谈延长30分钟

相关新闻：习近平晤李在明 吁照顾彼此核心利益 共同反对保护主义

李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台
李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台
李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台
李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台
李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台
李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。 李在明x平台

李在明在X 帐号上写道：「照片品质不错吧？用我在庆州收到的小米手机和习近平主席夫妇拍的自拍照…多亏了你，我拍了这辈子难忘的照片，哈哈。我们愈走愈近，韩中关系就愈好。未来我们将更频繁地沟通，更紧密地合作。」

相关新闻：李在明访华｜中韩商务论坛举行 三星等四大财团掌门人出现

去年11月1日，对韩国进行国事访问的习近平，赠送2部小米15Ultra 手机给李在明夫妇，在与李在明会谈时，习近平还称「看看有没有后门」，互开玩笑。

另据韩国总统府发言人魏圣洛表示，当天韩中首脑会谈时长90分钟，较原定安排延长30分钟。包括欢迎仪式、首脑会谈、谅解备忘录（MOU）签署仪式和国宴在内，李在明和习近平共计交流超过4小时。

习近平在会谈结尾表示，李总统此访意义深远，为中韩开辟新时代奠定了牢固基础。

韩中首脑还通过此次会谈就每年会面达成共识，并商定推动两国国防部门深化沟通和交流，保障地区和平与稳定。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
19小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
16小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
17小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
17小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
16小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
4小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
4小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
14小时前