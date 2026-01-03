空袭委内瑞拉︱马杜罗周五接见中国拉美事务代表 感谢「兄弟情谊」

就在美军空袭委内瑞拉的前一天（2日），委国总统马杜罗在官邸观花宫（又名米拉弗洛雷斯宫）接见到访的中国政府拉丁美洲和加勒比事务特别代表邱小琪一行。

相关新闻：空袭委内瑞拉｜美国称大力打击为「反毒」 实际目标是石油？︱拆局

据委内瑞拉华侨华人联合总会等网站报道，中方代表团成员除邱小琪外，还包括中国驻委内瑞拉大使蓝虎等。委内瑞拉副总统、石油部长罗德里格斯陪同会见。马杜罗表示，很高兴见到邱小琪，并感谢中国领导人的「兄弟情谊」。

空袭委内瑞拉前，马杜罗周五接见中国拉美事务特别代表。

委内瑞拉总统马杜罗周五在首都卡拉卡斯，会见中国政府拉美事务特别代表邱小琪。

相关新闻：空袭委内瑞拉｜【持续更新】特朗普下令轰国防部、军用机场等 首轮攻击约1小时

委方声明指，会晤有助于巩固新的多极世界秩序，强调委中坚定不移，尤其在面对单边胁迫及追求全球南方国家主权发展时。邱小琪指出，中委两国是「经得起考验的战略伙伴」，中方愿同委方加强战略协作，共同开创中委关系美好未来。