中美关系｜鲁比奥自称对中国一直很友好 「反华急先锋」转趋务实

「我觉得我对中国一直挺友好的……」被视作「反华急先锋」仍遭中方制裁的美国国务卿鲁比奥19日表示：「中国过去是、现在是、将来也将是一个富裕强大的国家，是地缘政治中的重要力量。我们必须与中国保持关系。」分析认为，随着习特关系友好，鲁比奥对华态度趋向务实。国际关系专家林中斌说，特朗普政府2.0的对华战略，已从1.0时的抗中调整为「避战」，寻求势力均衡。

当地时间12月19日，兼任国家安全事务助理的鲁比奥出席美国国务院年终记者会。在这场约两小时的吹风会上，他没有把中国标签为「威胁」，明显不同于他担任国会议员时期的「鹰派」立场。「我认为我对中国一直很友好」，鲁比奥说，「我以前有另一份工作；而我现在的工作是──代表美国总统和美国处理外交事务，我认为我们与中国的关系取得了良好的进展。」

坚信同时与中日维持好关系

鲁比奥说，「我的意思是，归根究柢，中国过去是、现在是、将来也仍将是一个富裕强大的国家，是地缘政治中的重要力量。我们必须与中国保持关系，必须与中国打交道，必须找到我们可以共同合作的领域。」

对于日本首相高市早苗「台湾有事」言论引发中日紧张，鲁比奥呼应特朗普此前说法，认为美国能够同时跟中日维持良好关系。他说，美方坚信能继续与日本保持牢固的伙伴关系和联盟，并继续找到与中国合作的方式。

在担任美国参议员期间，鲁比奥曾因为在涉疆涉港议题上攻击中国，两次被中方列入制裁名单。

国家主席习近平和美国总统特朗普10月在韩国会晤后，中美关系回暖，双方正筹备明年实现元首互访。本月4日，特朗普政府公布新版「国家安全战略」报告．并未将重点放在来自中俄的地缘政治挑战，对中国的部分主要聚焦经贸，还强调避免与中国军事冲突。

台湾中央社引述台湾前国防部副部长、国际关系专家林中斌表示，特朗普政府2.0已从1.0时的抗中调整为美中「避战」，在新的地缘格局寻求双方势力均衡。就连美国前朝民主党官员如康贝尔、学者杜如松等反华派，现也主张不遏制中国，而是做到与中国「均衡」，显示美国两党在对中国关系采取均衡、共存以及避免军事冲突的态度上，渐趋一致。



