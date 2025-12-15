Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂遭制裁 中方斥勾连「台独」

大国外交
更新时间：10:24 2025-12-15 HKT
发布时间：10:20 2025-12-15 HKT

今年3月受台湾行政院邀请出任政务顾问的日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂，被中国外交部宣布实施制裁。

相关新闻：前日本自卫队幕僚长获聘台湾行政院顾问　中国外交部：已向日方交涉

中国外交部指，日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂与「台独」分裂势力勾连，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据反外国制裁法，中方决定对岩崎茂采取以下反制措施：

  1. 冻结其在我国境内的动产、不动产和其它各类财产；
  2. 禁止我国境内组织、个人与其进行有关交易、合作等活动；
  3. 对其不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。

本决定自2025年12月15日起施行。

岩崎茂曾任航空幕僚长，并于2012年1月至2014年10月间担任统合幕僚长（即日本自卫队最高指挥官）。退任后曾任日本防卫大臣政策参与顾问，并于2023年获颁瑞宝大绶章。

日媒此前报道，岩崎茂已于今年3月出任台湾行政院政务顾问。这是首度由自卫队高层退役将官担任台湾官方职务，受到国际政军界的高度关注。据报，被台湾的行政院聘任政务顾问的日本前统合幕僚长岩崎茂，过去多年曾担任日本某企业顾问，该企业在中国有广泛业务。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
19小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
13小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
4小时前
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
5小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
1小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
16小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
6小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
16小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
20小时前