中日恶化｜日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂遭制裁 中方斥勾连「台独」

今年3月受台湾行政院邀请出任政务顾问的日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂，被中国外交部宣布实施制裁。

相关新闻：前日本自卫队幕僚长获聘台湾行政院顾问 中国外交部：已向日方交涉

中国外交部指，日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂与「台独」分裂势力勾连，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据反外国制裁法，中方决定对岩崎茂采取以下反制措施：

冻结其在我国境内的动产、不动产和其它各类财产； 禁止我国境内组织、个人与其进行有关交易、合作等活动； 对其不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。

本决定自2025年12月15日起施行。

岩崎茂曾任航空幕僚长，并于2012年1月至2014年10月间担任统合幕僚长（即日本自卫队最高指挥官）。退任后曾任日本防卫大臣政策参与顾问，并于2023年获颁瑞宝大绶章。

日媒此前报道，岩崎茂已于今年3月出任台湾行政院政务顾问。这是首度由自卫队高层退役将官担任台湾官方职务，受到国际政军界的高度关注。据报，被台湾的行政院聘任政务顾问的日本前统合幕僚长岩崎茂，过去多年曾担任日本某企业顾问，该企业在中国有广泛业务。