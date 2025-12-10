英国制裁两中企指涉网攻 中使馆斥英美「狼狈为奸」诬蔑中国

英国制裁两间中国企业，称该两企业对英国及盟友发动网络攻击。中国驻英国大使馆回应，称「英国与美国狼狈为奸」，蓄意诬蔑中国并进行非法单边制裁，中方已提出严正交涉。

英指两中企网攻全球

据中国驻英国使馆网站12月10日消息，中国驻英国使馆发言人就英方制裁中国企业一事回答记者提问时称：「英国与美国狼狈为奸，蓄意诬蔑中国并对中国实体进行非法单边制裁，性质十分恶劣。中方对此坚决反对并已向英方提出严正交涉」。

四川安洵信息技术有限公司。 网图

发言人续称，中方一贯依法打击各种形式的网络恶意活动。「同时，我们坚决反对把网络安全问题政治化，反对在没有事实依据的情况下无端指责他国」。中方敦促英方立即纠正错误做法，撤销对中国企业的制裁，停止诬蔑抹黑中国。中方将采取必要措施维护自身合法权益。

据英国政府网站周二所发布的声明，受到英国制裁最新两间企业分别为四川安洵信息技术有限公司（Sichuan Anxun Information Technology Co. Ltd）和诚信科技集团（Integrity Technology Group Incorporated）。英方指，这两间科技公司因鲁莽和无差别网络攻击而受到制裁。

声明也指，四川安洵攻击全球80多个政府和私营企业的IT系统，并支持其他计划进行恶意网络活动的公司；诚信科技则被指控控制和管理一个隐蔽的网络，并为他人实施网络攻击提供技术支持。攻击目标包括英国公共部门的IT系统。

声明称，这两间公司是中国网络产业构成威胁的典型例子，该产业还包括信息安全公司、数据经纪商（收集和出售个人数据）以及「雇佣黑客」。其中一些公司向中国情报机构提供网络服务。英国国家网络安全中心 (NCSC) 评估认为，几乎可以肯定，这个由私营部门参与者组成的「生态系统」，支持了与中国政府相关的网络行动。