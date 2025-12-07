德国外长瓦德富尔明访华 10月曾临时取消行程

中国外交部发言人周六（6日）宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，德国外长瓦德富尔将于周一（8日）至周二（9日）访问中国。

瓦德富尔原定10月26日访问中国，但在启程两天之前临时取消行程。知情人士透露，除了与王毅安排会晤外，德方找不到中方足够高层对话对象，故认为该次访问「没有意义」。

王毅指一个中国原则是中德关系最重要的政治基础。路透社

瓦德富尔指德方高度重视对华关系。路透社

11月初，瓦德富尔与王毅通电话，并在通话中表示，德方高度重视对华关系，坚持一个中国政策，期待在中方方便时间尽早访华，推进德中全方位战略伙伴关系向前发展。

相关新闻：中方稀土实施出口管制 王毅：将保障欧企正常需求并设「快速通道」

王毅表示，中德双方应坚持沟通对话、增进了解，一个中国原则是中德关系最重要的政治基础。中国曾无条件支持德国统一，希望经历分裂之痛的德国能充分理解和支持中国维护国家的主权和领土完整。

德国外交部发言人事后强调，稳定的德中关系对两国至关重要，德方将尽快重新安排瓦德富尔访华行程，中国方面也重申此前对德国总理默茨的邀请，此外还向德国总统施泰因迈尔发出了邀请，该日期也尚未确定。

