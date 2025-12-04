习近平与马克龙举行会谈 签署多领域合作文件扩大双向投资

国家主席习近平在北京与国事访问中国的法国总统马克龙会谈。

两人在会谈后共同会见记者，习近平说，与马克龙进行友好、坦诚、富有成果的会谈。中法双方同意推动双边经贸关系平衡发展，扩大双向投资。

习近平表示，无论外部环境如何变化，中法都应当始终展现大国的独立自主和战略眼光，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，相互理解相互支持。

习近平强调，当今世界很不太平，热点问题多点爆发、复杂难解。中法同为联合国创始成员国和安理会常任理事国，应当践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，就政治解决争端、促进世界和平稳定加强沟通和协作，推动改革完善全球治理。

习近平说，中法将加强战略沟通和协作，推动全球治理体系，朝著更加公正合理的方向发展。

关于乌克兰危机，习近平指出，中方支持一切有利于和平的努力，将继续以自己的方式为危机政治解决发挥建设性作用。中方支持欧洲国家发挥应有作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

习近平强调，十五五期间中国将以全面深化改革推动高质量发展、深入实施扩大内需战略，扩大市场准入和开放领域，引导产供链合理有序跨境布局，将为中法务实合作和中法关系发展，开辟更广阔空间。

马克龙表示，法中保持密切高层交往，始终相互信任、相互尊重。法方重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，愿持续深化法中全面战略伙伴关系。法方乐见中国经济蓬勃发展，坚持开放合作，为世界带来更多机遇，愿同中方促进相互投资，加强经贸、可再生能源等领域合作，促进友好文化交流。

法方欢迎中国企业更多赴法投资，愿提供公平、非歧视营商环境。

法方致力于推动欧中关系健康稳定发展，认为欧中应坚持对话合作，欧中应实现战略自主。

会谈后，两国元首共同见证签署核能、农食、教育、生态环境等领域多项合作文件。

王毅(左2)迎接抵达北京访问的法国总统马克龙(右)。路透社

学者：欧洲产业面临竞争压力

此前报道，应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙12月3日抵达北京，开始对中国进行为期三天的国事访问。中共中央政治局委员、外交部长王毅到机场迎接。

陪同马克龙访华的是一个超过80人的代表团，其中包括多位部长和35位来自法国企业界的行政总裁。分析认为，长长的代表团名单表明马克龙此次访华是为了开展合作，也暗示了法国的优先事项。

中美贸易战使欧洲产业面临竞争压力，中国人民大学国际关系学院教授王义桅认为，欧洲既抱怨中国产品涌入，又因自身竞争力下滑、在人工智能等领域离不开中国而矛盾。欧盟机构常常「扮黑脸」向中国施压，欧盟成员国则因此「捞好处」。因此，马克龙此行一边可能代表欧盟向中国施压，一边又急切希望同中国拓展经贸合作。

中国在人工智能、电池、无人机等领域的技术实力不断增强，同时在全球加速扩张，对欧盟制造业形成压力。中欧贸易紧张升温。法国支持欧盟对中国电动车征收反补贴关税，北京随即对产自欧盟的白兰地进口展开反倾销调查，使法国酒业承压。

北京外国语大学教授崔洪建向新加坡《联合早报》指出，若电动车关税僵局持续下去，中欧未来的贸易与产业合作恐将受到冲击。

这是马克龙总统第四次对中国进行国事访问，也是对习近平主席在去年中法建交60周年之际对法国进行历史性国事访问的回访。访问期间，习近平主席将同马克龙总统举行会谈，共同引领新形势下中法关系发展，并就重大国际和地区热点问题深入交换意见。

马克龙访华期间，正值欧中贸易摩擦、日中关系恶化，以及俄乌战争进行谈判之际。因此，外界关注他与中国国家主席习近平会面时，是否会触及台海议题与俄乌战争问题。

马克龙预定4日在北京与习近平会面，5日前往四川成都访问。