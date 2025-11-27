中日恶化｜高市疑似软化 中方拒收货斥「仍不思悔改」

美日领导人通话后，日本首相高市早苗疑有意淡化近日因「台湾有事」论述掀起的外交风波。高市26日出席就任后首次党首辩论时称，根据《旧金山条约》，日本已放弃有关台湾的一切权利与权限，没有立场对台湾法律地位作出认定，将通过对话建构全面良好的关系，承担让国家利益最大化的责任。

外交部：突出非法无效的「旧金山合约」是错上加错

中国外交部发言人郭嘉昆27日在例行记者会上表示，高市早苗首相对具有充分国际法效力且在《中日联合声明》和《中日和平友好条约》等双边文件中明确强调的《开罗宣言》、《波茨坦公告》避而不谈，却唯一突出非法无效的「旧金山和约」，这再次表明，她时至今日仍不思悔改，仍在持续损害中日四个政治文件精神确定的中日关系政治基础，无视联合国权威，公然挑战战后国际秩序和国际法基本准则，甚至妄图煽炒所谓「台湾地位未定论」。

中国外交部批评高市早苗近日的言论是错上加错。美联社

郭嘉昆说，这是错上加错，中方对此坚决反对，国际社会也应高度警惕。中方再次敦促日方切实反思纠错，收回错误言论，以实际行动体现对华承诺，以实际行动履行作为联合国成员国起码应尽的义务。

高市早苗26日下午在党首辩论时与日本立宪民主党党首野田佳彦进行讨论。在被问及「台湾有事」答辩导致中日关系降温是否是「独断专行」时，高市早苗称「因为是用具体事例被询问的，所以我是在这个范围内诚实作答」。关于存亡危机事态认定，她表示将依据具体情况，综合全部信息作出判断。

日本在野党党首就高市早苗在参与在野党党首辩论时所作表态评论称，高市不再提及具体事例，实际上撤回了此前的答辩。有记者问：中方是否认同这种说法?

郭嘉昆表示，不再提及和撤回错误言论是两码事，性质完全不同。日方妄想通过不再提及，淡化、搪塞、掩盖高市首相的严重错误言论，是掩耳盗铃、自说自话，中方绝不接受。