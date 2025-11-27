安世半导体｜王文涛与欧专员讨论 再次敦促荷兰提出建设性解决方案

商务部部长王文涛11月26日与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈，就安世半导体等经贸问题深入交换意见。王文涛指出荷方对企业的不当行政和司法干预仍未取消，全球半导体供应链尚未恢复正常，再次敦促荷兰政府尽快提出建设性解决方案。

王文涛表示，关于安世半导体问题，造成当前全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷兰方面。中国政府始终本著负责任的态度，及时采取切实措施，努力维护和恢复全球半导体供应链稳定。近期，荷方宣布暂停行政令，向妥善解决问题迈出了一小步，但是荷方对企业的不当行政和司法干预仍未取消，全球半导体供应链尚未恢复正常，依然面临较大不确定性。希望欧方发挥积极作用，敦促荷兰政府尽快提出建设性的解决方案，为企业开展内部协商创造有利条件。

谢夫乔维奇表示，感谢中国商务部为推动解决安世半导体问题所作的巨大努力，避免了全球半导体供应链爆发危机。目前，安世半导体问题尚未得到彻底解决，欧方愿与中方一道，致力于推动局势进一步降温。

双方一致同意，企业是解决安世半导体问题的主体，将共同敦促安世荷兰与安世中国尽快开展建设性沟通，找到长期解决方案，尽快恢复全球半导体供应链的畅通与稳定。