比亚迪腾势Denza Z纯电超跑香港第四季上市！1604匹马力 2.25秒加速破百 英国售价曝光

比亚迪旗下高级副线品牌腾势(Denza)，刚于英国一年一度Goodwood Festival of Speed速度节，正式发表全新Denza Z纯电超跑，搭载最新第二代刀片锂电，支援1,500kW DC闪充，配合3马达四驱，输出1,604ps马力，一式三款包括Coupe硬顶版、Spider开篷版及Racing高性能版率先在英国开售，当地车价142,900英镑起(折算约150万港元起，未连税)。据知Denza Z最快今年第四季抵港上市。 文：DP 图：Denza UK

全新腾势Denza Z纯电超跑英国开售│3马达四驱输出1,604匹 支援1,500kW闪充

Denza Z是一款全新2+2座位纯电超跑，有Coupe硬顶版、Spider开篷版及Racing高性能版三款选择。车子应用比亚迪集团e3易三方跑车平台，搭载最新发表的第二代刀片锂电池，容量76kWh，支援1,500kW「闪充」技术，由10%快充至70%只需5分钟、10%至97%只需9分钟。3马达(前1后2)传动系统输出1,604ps马力和1,240Nm扭力，0至100km/h仅2.25秒。

前双摇臂、后多连杆悬挂，配合标准「云辇」DiSus-M智能液压吸震筒，当中Coupe及Spider引用空气悬挂。另外，三个型号均配碳陶瓷煞车碟，大幅减轻车重达30kg。车身及底盘应用碳纤维复合材料制造，车重约2,230kg。

Denza Z外形由前奥迪及爱快设计总监Wolfgang Egger(2017年出任BYD设计主帅)操刀，车身及车厢分别有10种不同颜色配搭，设备如电索门、8.8吋数码表板、12.8吋中控触屏、Google车载系统(海外版)、Devialet剧院式音响、ADAS智能驾驶辅助安全系统等一应俱全。

全新腾势Denza Z纯电超跑英国开售│Racing版1.96秒加速破百

Denza Z Racing版配有全套特制车身扰流组件，包括碳纤维头铲及赛车化尾翼，气流下压力高达1,060kg；轮圈由20吋升级至21吋，标配半热溶R车胎，0至100km/h降至1.96秒，悬挂则用传统弹簧配「云辇」DiSus-M智能液压吸震筒，不过车重增加20kg至2,250kg。

厂方率先公开Denza Z全线三款英国售价，Coupe硬顶版、Spider开篷版及Racing高性能版分别为£142,900、£159,900及£172,900起，即日起接受预订，首批今年底前交付。据知Denza Z同步于第四季左右在香港上市。