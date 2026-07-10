限量超跑McLaren 788HS全球200辆│纯汽油V8引擎终极作 硬顶/开篷各100辆 售价53万欧元起

英国超级跑车品牌McLaren昨天(7月9日)在网上全球首发788HS限量版超跑，产量只有200辆，当中Coupe硬顶及Spider开篷版各占一半，英国售价公布为45万英镑起(折算约450万港元起)，新车将于本周末举行的英国Goodwood Festival of Speed赛车节活动中公开亮相，香港代理暂未公布引入时间表。 文：DP 图：McLaren

McLaren 788HS限量版超跑发表│纯汽油V8引擎终极作 植入最高阶硬件及气流动力组合

全新McLaren 788HS相信是720S/765LT/750S这个系列诞生10年来的终极作品，也是品牌迈向全线混能车型的最后一款纯汽油V8引擎跑车。HS是High Sport的意思，品牌曾于2012年推出过MP4-12C High Sport(限量5辆)及2016年MSO HS(675LT，限量25辆)两款特别版，今次788HS也是由McLaren Special Operations(MSO)部门特别制造，全球限量200辆，Coupe硬顶版及Spider开篷版各占一半(100辆)。

新版沿用编号M840T的4公升V8双Turbo引擎，马力进一步提高至788ps、扭力800Nm，最高转速 8,500rpm，波箱沿用7速SSG双离合器半自动波箱和后驱，0至100km/h加速需时2.8秒，0至200km/h仅7.0 秒。Proactive Chassis Control III主控液压悬挂系统改以专属调校，前方离地距较750S降低5mm。碳陶瓷制动碟系统源自同厂Senna，同时首次引用单锁芯锻造轮圈格式。

McLaren 788HS限量版超跑发表│车身干重1,265kg同级最轻 特配巨型尾翼

McLaren 788HS车身进一步偷轻，内外换上轻量碳纤维部件，包括全套专属车身空气动力组件，车头加有S-Duct导风装置，最抢镜当然是巨型尾翼，据知整体气流下压力比765LT高出10%，而车身干重只有1,265kg(相比750S轻了12kg)。车厢格局跟750S没大分别，主要换上Alcantara及碳纤维轻量配件包装，赛车化桶形座椅款式跟Senna相似。全新McLaren 788HS英国售价公布为45万英镑起，(欧洲售价约53万欧元起)，不过由于每辆均由MSO部门按客人要求订制，所以加上个人化配件后车价可能更昂贵。