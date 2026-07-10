Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

限量超跑McLaren 788HS全球200辆│纯汽油V8引擎终极作 硬顶/开篷各100辆 售价53万欧元起

汽车
更新时间：16:38 2026-07-10 HKT
发布时间：16:38 2026-07-10 HKT

英国超级跑车品牌McLaren昨天(7月9日)在网上全球首发788HS限量版超跑，产量只有200辆，当中Coupe硬顶及Spider开篷版各占一半，英国售价公布为45万英镑起(折算约450万港元起)，新车将于本周末举行的英国Goodwood Festival of Speed赛车节活动中公开亮相，香港代理暂未公布引入时间表。   文：DP   图：McLaren

McLaren 788HS限量版超跑发表│纯汽油V8引擎终极作 植入最高阶硬件及气流动力组合

 全新McLaren 788HS相信是720S/765LT/750S这个系列诞生10年来的终极作品，也是品牌迈向全线混能车型的最后一款纯汽油V8引擎跑车。HS是High Sport的意思，品牌曾于2012年推出过MP4-12C High Sport(限量5辆)及2016年MSO HS(675LT，限量25辆)两款特别版，今次788HS也是由McLaren Special Operations(MSO)部门特别制造，全球限量200辆，Coupe硬顶版及Spider开篷版各占一半(100辆)。
    新版沿用编号M840T的4公升V8双Turbo引擎，马力进一步提高至788ps、扭力800Nm，最高转速 8,500rpm，波箱沿用7速SSG双离合器半自动波箱和后驱，0至100km/h加速需时2.8秒，0至200km/h仅7.0 秒。Proactive Chassis Control III主控液压悬挂系统改以专属调校，前方离地距较750S降低5mm。碳陶瓷制动碟系统源自同厂Senna，同时首次引用单锁芯锻造轮圈格式。

McLaren 788HS限量版超跑发表│车身干重1,265kg同级最轻 特配巨型尾翼

McLaren 788HS车身进一步偷轻，内外换上轻量碳纤维部件，包括全套专属车身空气动力组件，车头加有S-Duct导风装置，最抢镜当然是巨型尾翼，据知整体气流下压力比765LT高出10%，而车身干重只有1,265kg(相比750S轻了12kg)。车厢格局跟750S没大分别，主要换上Alcantara及碳纤维轻量配件包装，赛车化桶形座椅款式跟Senna相似。全新McLaren 788HS英国售价公布为45万英镑起，(欧洲售价约53万欧元起)，不过由于每辆均由MSO部门按客人要求订制，所以加上个人化配件后车价可能更昂贵。

  • McLaren 788HS规格
  • 引擎：4公升V8双Turbo
  • 马力/扭力：788ps/800Nm
  • 传动：7速SSG半自动波，后驱
  • 0至100km/h：2.8秒
  • 车重：1,265kg(干重)
  • 英国售价：45万英镑起
最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
6小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
7小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
20小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
6小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
2小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
5小时前
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
5小时前