国产车品牌BAW进军香港 女团Honey Punch跳唱代言 ｜全新BAW M8豪华7座MPV电动车预售 早鸟价$389,900起

由金孚汽车代理的北京汽车制造厂BAW（Beijing Automobile Works）正式进军香港，登场仪式及全新M8纯电动豪华7座MPV发布会，昨午（7月3日）在沙田新城市广场举行。作为BAW香港区专属品牌推广大使的女团Honey Punch，应邀站台和跳唱表演，令现场气氛更炽热。单马达后驱BAW M8搭载81kWh磷酸铁锂电，马力231ps，扭力310Nm，CLTC续航力505km。港版提供标准Luxury与顶级Premium两款选择，早鸟预售价分别是$389,900及$429,900，较原价便宜3万元和2万元，首批最快9月底交付。 文、图：sammy

国产车品牌北京汽车制造厂BAW进军香港：纯电M8 MPV沙田新城市广场首展 订购享早鸟优惠及限定礼遇

北京汽车制造厂BAW创于1951年，是中国汽车工业先驱和北京汽车工业摇篮。品牌专注发展越野车、轻型客车、卡车及新能源汽车，最享负盛名是1965年面世、中国第一款轻型越野车212，至今累计产销高达200万辆。

首款输港发售的全新BAW M8豪华电动7座MPV，标榜拥有「越级空间、越级舒享」两大核心优势，旨为本地企业及家庭客群，提供「宜商、宜家、宜旅」的全天候出行方案。全新BAW M8本周六、日（7月4及5日）在沙田新城市广场一期1楼东翼首展，即场预订兼享早鸟优惠及限定出车礼遇，详情可向代理查询。

国产车品牌北京汽车制造厂BAW进军香港│BAW M8豪华纯电MPV三排商务舱 空间宽敞 CLTC续航力505km

纯电BAW M8采用高强度笼式车身打造，MPV车长5,317mm、阔1,870mm、高1,955mm，轴距3,200mm，身驱庞大。外观展现东方美学，巨型电镀面罩模拟瀑布飞泻之势，搭配横置自动LED头灯与直立式日行灯条，满载科技感与东方意境。贯穿式LED尾灯中央附设BAW发光字样，两版本标配双电趟门和18吋合金轮圈。三排7座椅以2+2+3形式排列，中座是两张独立大班椅。代理强调，宽敞舒适大空间是车厢卖点，尤其第三排尾座拥有610mm腿部空间，颠覆传统7人车局促印象。配合1,160mm超大行李箱空间，满足日常出行多元化需求，为用家带来商务舱般乘坐体验。

全车座椅由仿皮包裹，标准设备包括10.25吋全液晶仪表与14吋触控中央屏幕，前后双区恒温冷气、50W手机无线充电、三排座椅多组USB-C及USB-A连接、Auto Hold电子手掣。Premium版配置更高级，前与中排座椅具备通风、加热、按摩及迎宾功能，中排大班椅设有电动腿托及一键舒享模式。另128色气氛灯、前座椅背折合小桌板、Jamo尊宝5.1声道音响、360度镜头系统、L2级辅助驾驶系统连10大辅助驾驶功能等，均是顶级版专属。

两版本动力规格一致，同样搭载81kWh磷酸铁锂电池与后置驱动马达，拥有231ps马力和310Nm扭力，极速150km/h，CLTC续航力505公里。驾驶模式包括节能、标准及运动三种选项，能量回收也昼分关闭、弱和强三级，悬挂系统为前麦花臣与后多连杆组合，而两车皆具备V2L对外放电功能。