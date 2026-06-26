全新丰田Toyota RAV4 HEV Limited混能SUV本地试驾│搭载第五代THS混能系统与E-Four四驱技术 行车平稳舒适WLTP油耗6.1L/100km

全新第六代丰田（Toyota）RAV4 HEV强势抵港，混能SUV不仅迎合市场所需，今回还名符其实是E-Four四轮驱动。港版划分越野Adventure与旗舰Limited两版本，同样搭载第五代丰田THS混能系统和导入最新TSS 4.0安全科技，差异在于外观设计与车厢设备不同，售价分别为$379,890及$419,880。文、图：sammy

首试全新丰田Toyota RAV4 HEV Limited混能四驱SUV：日系鼻祖接棒传承 豪华越野两种风格

丰田RAV4是日系城市SUV鼻祖，自1994年面世至今，全球累计销量超过1,500万辆，持续叫好卖座。大转款全新第六代沿用厂方的TNGA底盘，高刚性车体采用大量超高强度钢材，结合雷射焊接技术，全面强化车身抗刚性，提升行车稳定及安全性。代理安排首试是豪华型格的Limited顶级版，体积大小与上代相若，长4,600mm、阔1,855mm、高1,680mm；而走硬朗越野路线的Adventure，尺码略为放大至4,620 x 1,880 x 1,730mm，2,690mm轴距则一致。两车容貌与风格截然不同，Limited版面罩和泵把以一体化同色设计，主动Bi-LED头灯附双刃光条式日行灯，兼且配备紧贴型黑色合金行李顶架和20吋合金轮圈。此外，整体车身线条与前后比例，新款勾画也相对协调，尤其尾部轮廓，再没起角突兀观感。

首试全新丰田Toyota RAV4 HEV Limited混能四驱SUV：从驾驶者角度出发 TSS 4.0安全系统全程护航

车厢布局焕然一新，各项设备与系统皆围绕驾驶者为中心，操作触手可及，好让人专注路面状况，减少视线移动。座舱核心组成元素包括12.3吋电子仪表板和多功能显示屏，以及支援无线Apple CarPlay与原厂导航的12.9吋轻触式中控屏幕。标准设备还有电尾门、电子望后镜、多功能皮軚环、前排中央双面手枕附左右双铰式置物箱、双区恒温冷气连nanoe X纳米离子空气净化功能、两组前45W和两组后15W USB-C连接口、全景大天窗、9喇叭JBL音响、360度泊车镜头、10气袋与第四代TSS 4.0安全系统等。

Limited版配置更高级，座椅由透气皮革与织物包裹，电控前座具备冷暖透气功能，驾驶席附记忆系统，左右后座也内配电暖装置。另HUD彩色投射仪表、前排双Qi手机无线充电及Advanced Park自动泊车辅助系统，同为独有专属。除了七种双色Two-tone和两种单色车身，车厢同有黑或灰两种配搭选择。行李箱基本容量是489升，放平后座椅可进一步扩大。内装改头换面，并换上新款短小排档杆，感觉优雅脱俗。稍为挑剔是设计以功能性与实用性出发，欠缺时尚美感，但又总比时下千篇一律的倒模式样来得好，体现自我风格。

首试全新丰田Toyota RAV4 HEV Limited混能四驱SUV：2.5升混能引擎动力丰盈 前后马达四驱驾驭全地形

港版一律搭载2.5公升直四VVT-iE D-4S直喷引擎，连系第5代THS混能系统，包括锂电池，由前后永磁同步马达组成的E-Four四驱技术，总马力194ps，前后马达和引擎可各自输出扭力208Nm与121Nm及221Nm，匹配e-CVT电子无段变速自动波箱，0-100km/h加速只需7.3秒，WLTP综合耗油量低至6.1L/100km。驾驶模式有四种，分别是Normal、Eco、Sport和Custom，若电池电量充足，也可以EV纯电行驶。其次，混能SUV还有Trail和Snow两种地形选择，连系首次加入的车身动态平衡控制系统，可对个别车轮施以微细煞车力道控制，以减少起步和停车顿挫感，并有抑制过弯或颠簸路段的侧向晃动，提升驾乘舒适度。

肆意大油门起步与重brake制动，混能SUV表现依然淡定从容，没丝毫拉扯或仆头现象，结合E-Four四轮驱动，弯路操控灵活平稳，予人满复信心。动力充沛饱满，在Sport模式下，可换来较强冲刺反应，惟整体发挥是线性顺畅。估计RAV4 HEV的买家，应不会以玩off-road作为出发点。然而，香港近年不时出现极端天气，四驱混能SUV绝对有其优势。不过，顶级版售价近42万元，未免有点儿偏高。