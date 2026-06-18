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2026香港车博│内地新能源车抢攻右軚市场 红旗/吉利/广汽/东风/奇瑞/比亚迪/零跑/上汽 新车一文看清

汽车
更新时间：18:31 2026-06-18 HKT
发布时间：18:31 2026-06-18 HKT

2026国际汽车及供应链(香港)博览会，今天(6月18日)在赤𫚭角亚洲国际博览馆开幕，展览一连五天(至6月22日)举行，今届规模不及去年庞大，只开放5、7、9号展馆，吸引约11个内地车企集团参与，包括一汽红旗、吉利(极氪、曹操及远程)、比亚迪(及腾势)、东风(岚图、猛士)、上汽(MG及IM Motors)、广汽(GAC及AION)、奇瑞(ICAUR、Jaecoo)、零跑、JAC、Firefly及DFSK，当中不少新车即将于今年下旬或明年到港上市。   文、图：DP

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│红旗HongQi三新车连发 E-HS9旗舰纯电SUV开卖

一汽红旗HongQi以最强阵容参与今次展览，一次过展示三款右軚出口版全新车，包括首先在香港开售的红旗HongQi E-HS9旗舰纯电6座位SUV，配用120kWh锂电及双马达四驱，输出637ps马力和710Nm扭力，WLTP续航力548km，意向价HK$998,800起，首批第三季交付。
    另一款同样首次在港亮相的右軚版红旗HongQi EHS5纯电中型SUV，据知今年下旬开售，意向价40万元以下。值得留意是暂时未命名的红旗HongQi Global SUV，是红旗与零跑合作研发的全新小型纯电SUV，右軚版预计2027年投产，据知香港代理锦龙汽车集团也会引入发售。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│比亚迪BYD M9 DM-i混能豪华MPV 铁定今年内抵港

比亚迪BYD及腾势Denza没有举行发布会，而且主要展示现行在香港发售的车款，厂方只带来一款从未曝光全新车，就是右軚版BYD M9 DM-i混能7座豪华MPV，体积比同厂Denza D9细小，不过现场所见包装及设备不相伯仲，据知M9 DM-i已在部份东南亚市场开售，搭载1.5T增程引擎及单马达前驱，续航力逾1,000km。厂方指新车铁定今年内抵港上市，一式两款(高配及低配版)车价暂时未定，估计在30万至40万元水平。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│东风Dong Feng两大新车系岚图、猛士到港有期

东风Dong Feng集团今次带来多款新车到港预展，代理带来好消息是岚图「梦想家」VOYAH DREAM豪华7座MPV及猛士M817高性能PHEV四驱越野车右軚版投产有期，前者预计最快今年第四季到港开售，猛士则会于2027年来港，令人十分期待。
    岚图「梦想家」VOYAH DREAM其实已在北欧市场推出，有纯电及PHEV混能两款型号提供，尺码5,315mm × 1,985mm × 1,820mm，轴距3,200mm，是一款体积不小的7座豪华MPV老板车。猛士M817是品牌与华为合作研发的混能越野车，搭载 1.5T引擎及双马达四驱，综合马力912匹，综合续航力1,300km，纯电也有200km。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│奇瑞两品牌ICAUR、Jaecoo全力拓展右軚市场

奇瑞(Chery)集团旗下ICAUR及Jaecoo两个年轻品牌成为香港市场主将，前者继ICAUR V23大卖之后，今年第四季将在港推出全新ICAUR V27混能豪华5座SUV，搭载1.5T增程引擎，有单马达后驱及双马达四驱选择，香港ICAUR代理锦龙汽车透露V27意向价约30万元起。
    至于另一款同场瞩目新车是Jaecoo J8 PHEV混能豪华7座SUV，配用1.5T引擎、34.5kWh锂电及3马达四驱，马力超过400ps，香港代理建发汽车表示新车意向价约48万元起。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│上汽MG两款全新车同步开售

上汽集团(SAIC)展台今年由代理富利堡集团带来两款MG全新车作为亮点，首先是MG4 Urban入门级纯电前驱小车(53kWh，WLTP续航力405km)，首批早鸟价HK$199,000起，再附送价值1万元配件礼券。至于全新MG S9 PHEV混能7座SUV，是品牌史上首款旗舰车型，搭载1.5 Turbo引擎输出299ps马力，WLTP续航力逾1,000km，意向价HK$375,000起。
    富利堡集团同时公布新消息，就是取得上汽集团旗下智己(IM Motors)品牌的代理权，稍后会在港发表全新IM5 GTS高性能四门纯电跑房车，意向价40万至50万元水平。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│广汽GAC E9 PHEV升级版新登场

广汽集团GAC推出2026年升级版E9 PHEV混能豪华7座MPV，一式两款包括入门低配版(约HK$399,000起)，以及图中所见顶配版，头尾泵把设计经过更新，车厢触控屏幕面积扩大，联网系统升级及加入APP控制功能，电控、通风及按摩中排大班椅引入内地广汽传祺系列的顶级规格，早鸟价HK$569,000起(比原价便宜3万元)。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│吉利集团商用车放闪 Zeekr 8X及9X香港预览

吉利集团(Geely)今年展台分开三个部份，包括Zeekr、曹操及远程三个品牌，后两者主要针对本地商用车及公共车辆(包括右軚双层电动巴士)市场。至于本地车迷关注的豪华车品牌极氪Zeekr，主角相信是首次在港亮相的全新Zeekr 8X，不过代理锦龙汽车表示8X尚未有右軚版推出时间表。反而现场展示的Zeekr 009 Grand四座位光辉版，以及9X混能旗舰6座SUV，右軚版最快可望今年底引入香港发售。

2026国际汽车及供应链(香港)博览会│零跑Leap Motor B05纯电掀背小车香港售价23.9万元

零跑Leap Motor今届车展一鸣惊人，推出全新右軚版零跑B05纯电后驱掀背小跑车，并即场公布了售价为HK$239,000起，香港版配用67.1kWh锂电和单马达后驱，输出218ps及240Nm，WLTP续航力482km，车长4.3米、阔1.88米、高1.52米，轴距2.74米，车厢拥有86%可用空间，原车配置19吋胎𫐉。

  • 2026国际汽车及供应链(香港)博览会
  • 日期：即日至6月22日(一)
  • 地点：赤𫚭角亚洲国际博览馆5、7、9号馆
  • 入场费：HK$70 (12岁或以下小童、65岁或以上长者及残疾人士免费)
  • 网页：http://www.hkautoexpo.com/

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