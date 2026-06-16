全新电动车上汽MG4 EV Urban本地试驾｜单马达前驱入门揭背车表现有惊喜 WLTP续航力405km

除了MGS9 PHEV插电式混能SUV，上汽MG还同步引入门槛较MG4 EV亲民的全新MG4 EV Urban。截稿前一刻，5门5座位纯电动揭背车售价尚未落实，但代理富利堡汽车透露约介乎19万港元，结合令人喜出望外的优异操控，是品牌年内另一枚重要取分棋子。文、图：sammy

全新电动车上汽MG4 EV Urban本地试驾：采用新开发E3底盘 亲民路线取悦年轻人

推动本地电动车普及化，叫好卖座的MG4 EV功不可抹。将在6月18至22日举行的2026国际汽车博览会（香港）首展的MG4 EV Urban，表面属于车系入门成员，实际是另一全新车型。彼此建基不同底盘平台，MG4 EV以后驱或四驱设计，MG4 EV Urban为前驱布局，市场定位与AION UT相若，同样剑指年轻客群。纯电生力军采用厂方最新开发的E3底盘，总长4,395mm、阔1,842mm、高1,549mm，轴距2,750mm，体积比MG4 EV还要大一些，而造型勾画相对简约流丽。港版暂有试车一款型号，标配整合日行灯带的LED自动头灯和贯穿式LED尾灯，其中后者的特色图案跟MINI的米字旗有异曲同工感觉。另受惠包括AGS主动式进气格栅系统、高置尾翼与后扰流板、以及17吋低阻合金轮圈等各项减阻设计，行车风阻低至0.266Cd。7种车身颜色包括红、白、黑、蓝、银、绿、灰，当中不乏迎合年轻人的夺目选择。

全新电动车上汽MG4 EV Urban本地试驾：舒适车厢设备齐全 获Euro NCAP五星安全评级

轴距比MG4 EV长45mm，头顶空间与平地台后排脚位伸展相对充裕，配合日光从全景式天窗直透车内，驾乘感开扬舒泰。双色座舱设计奉行简约主义，用料造工合格优良，设备丰富不失礼。座椅采用PVC合成皮革包裹，一体化运动电控前座承托力十足，并附设通风功能。不过，座椅编放位置略高，较难调校合适理想坐姿，存在可改善空间。电暖多功能平底皮軚环与MGS9 PHEV相同，大小尺寸适中兼握感良好，后方7吋码数仪表板可显示各项行车资讯。标准配置还有12.8吋触控中央显示屏、多媒体系统支援导航及360泊车镜头、无线Apple CarPlay与Andriod Auto及蓝牙连接、语音识别控制、恒温冷气连后排独立送风、转色气氛灯、手机无线充电、前后USB连接、7气袋及MG Pilot智能驾驶辅助系统，并在Euro NCAP撞击测试中，获得最高五星安全评级。行李箱容量介乎568升至1,362升，实用性更高。

全新电动车上汽MG4 EV Urban本地试驾：饱满动力恰到好处 行车扎实转向灵活

单马达前驱MG4 EV Urban搭载53.9kWh磷酸铁锂电池，马力160ps，扭力250Nm，0-100km/h加速9.5秒完成，WLTP续航力405km。纯电揭背小车额定功率是55kW，一级牌费每年$1,500。充电方面，最高支援DC 150kW直流快充，30分钟可补充10%至80%电量，而新车同具V2L对外放电功能。除了One-Pedal Drive单踏板控制，还可选择Eco、Normal、Sport、Snow和Custom 5种不同驾驶模式，而动能量回收则有Low、Medium、Strong及Adaptive主动4级之分。动力输出谈不上澎湃，也没强横冲刺力，胜在行车动态爽快从容，处处表现恰好。更感惊喜是低重心车架结构扎实，转向灵活精准，操控回馈感实在丰富。悬挂虽是前麦花臣与后扭力杆大路组合，但经过专属悉心调校，吸震效能超乎理想，支撑与平衡力皆出色，行车平稳舒适之余，好玩驾驶乐趣不逊一线品牌欧洲车。确然，MG4 EV并非那种安守本分的实用型家庭车。