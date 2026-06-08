全新Jaecoo 6T国产SUV电动车 香港独家预览│69.77kWh双马达四驱顶级新版 霸气宽体造型 NEDC续航力436km 意向价44万元起

中国奇瑞集团旗下Omoda & Jaecoo香港代理昨天(6月7日)，举行了大型VIP车主派对，席间在汽车渡轮驶往维港中心期间发表全新Jaecoo 6T顶级版电动SUV，《驾驶舱》是唯一传媒代表参与其中。新车以双马达四驱Jaecoo 6 4WD为基础，换上更霸气的宽体外观设计，加强运动个性和越野形象，代理指Jaecoo 6T版本定价未落实，连税意向价约44万元起。 文、图：DP

全新Jaecoo 6T顶级版电动SUV登场│同级独有铝合金车身底盘 双马达四驱对应爬山越野

Jaecoo 6是现时Omoda & Jaecoo两个品牌在香港的最畅销车系，最近代理替车系重新部署，引进了两个新型号，首先是Jaecoo 6 Pro单马达后驱入门版(65.69kWh)，主要是删减了车尾储物箱及部份装备，车价HK$289,888起。原有的Jaecoo 6 2WD后驱版(65.69kWh)及Jaecoo 6 4WD四驱版(69.77kWh)没有一换一之后的售价分别为HK$308,280起及HK$440,340起。

至于今次在活动上全新首发的Jaecoo 6T，则是系列最顶级车型，硬件规格及配置跟Jaecoo 6 4WD相同，首先是同级独有全铝合金单体式车架及外壳，搭载69.77kWh锂电及前后马达四驱，输出276ps马力及385Nm扭力，0至100km/h加速约6.5秒，NEDC续航力约436km。最高支援DC 85kW快速充电。

全新Jaecoo 6T顶级版电动SUV登场│新设计宽体外形 强调运动霸气形象

Jaecoo 6T最主要改动，是换上更具霸气的车身套件，包括全新设计鬼面罩、泵把(增设雾灯)、头冚，以及前后抛沙板宽体车身造型，车身比普通版长了27mm、阔了6mm、高了26mm，尺码为4,333 x 1,916 x 1,741mm，轴距维持2,715mm，车重约1,874kg。另外还有全新设计19吋𫐉，配合更阔245/55R19车胎(标准版为225)。厂方强调新版意加强运动越野车形象，车身离地距由195mm增至225mm，涉水深度625mm。

车子标配设备项目跟4WD版大致相同，包括15.6吋中控触屏、540度泊车镜头(包括车底透视功能) 、玻璃顶天窗(前半可开启)、人造皮椅、电控前座连按摩、前排及后排(左右)冷气通风功能、12喇叭Infinity音响、手机无线充电，以及9种行车模式选择(包括节能、舒适、运动及6种不同越野场景模式)。