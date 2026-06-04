郭富城亮相宁波赛车场驾领克03+TCR出战 妻女齐撑场惜遗憾退赛

郭富城（Aaron）2026年首度亮相中国汽车场地职业联赛，代表领克驾驶领克03+TCR战车出战第二站宁波！Aaron于宁波站首回合顺利完赛，惟决赛回合因被事故波及，最终只能遗憾退赛。详情即看下文！

郭富城驾领克03+TCR出战宁波 决赛被事故波及遗憾退赛

郭富城（Aaron）自2023年起，以嘉宾车手身份代表领克车队参战内地赛事及澳门大赛车，而今次参战中国汽车场地职业联赛（CTCC）为2026年首度亮相，于第二站宁波出战。

于赛场出战，对于Aaron来说并不陌生，但今场有妻子方媛及2位爱囡到场支持，就是其第1次。Aaron在其社交平台中表示：「今天，是人生难得的第一次，太太带著两个女儿来看我的赛车，心里又开心又感动。」

在中国汽车场地职业联赛中，郭富城驾驶领克03+TCR战车出赛，在首回合比赛中，Aaron的表现显然适应03+TCR的特性，在比赛中成功避开多次险情，以稳定节奏顺利完赛。

可惜在5月31日举行的决赛回合，郭富城的赛车不幸受到事故波及，最终因战车严重受损而遗憾退赛，未能完成赛事。不过，其驾驶领克03+TCR重返宁波赛场的表现，依然赢得现场观众与车迷的广泛关注。

在宁波站的赛事中，除了有郭富城以特邀车手身分参赛外，内地艺人韩东君亦有同场邀技。

名师设计宁波国际赛车场 考验战车调校及车手操控力

中国汽车场地职业联赛第二站于宁波国际赛车场举行，场地为国际汽联认证的二级赛道，出自世界知名赛道设计师Alan Wilson手笔，全长4.01公里，拥有22个弯道，以独特的逆时针方向设计，对于赛车的综合性能和调校水准都有颇大挑战，因赛道最大高度落差达24米，对战车底盘造成极大负荷，除考验战车的硬度外，亦讲求车手对于战车的操控功力。

文：TF

资料及图片来源：aaronkwokxx@IG、中国汽车场地职业联赛



