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全新改良版极氪ZEEKR X电动车香港开售｜紧凑型纯电SUV焕新跃进 一式两款售价$299,900起 顶级Platinum四驱版加送智能自动车门

汽车
更新时间：01:08 2026-05-29 HKT
发布时间：01:08 2026-05-29 HKT

全新2026年改良版极氪（ZEEKR）ZEEKR X抵港开售，承袭同厂ZEEKR 7X独特元素，进一步提升豪华感之余，紧凑型纯电动SUV在车厢内饰、设备配置、动力性能以至操控表现，均作出全面性升级，以成就更佳驾乘体验。新款同备入门后驱Deluxe与顶级四驱Platinum两版本，限时早鸟价分别是$299,900起和$349,900起，后者首批还加送价值$10,000的智能自动车门，预计第三季交付。   文、图：sammy

2026改良版极氪ZEEKR X电动车香港开售：6种车身颜色+3款主题内饰  奢华配置升级

新车发布会昨午（5月28日）在ZEEKR Gallery太古城陈列室举行，后驱Deluxe（绿色）与四驱Platinum（黑色）两版本同场展出。5门5座位都会纯电SUV造型与旧款没有大不同，保留无框车门、无框电动门边镜及隐藏式水切线等原创设计。外观主要分野是轮圈，Deluxe配上全新19吋桨叶款式，Platinum采用20吋五辐锻造运动轮圈（另有玄黑色可供选配）。其次，首批Platinum额外奉送智能自动车门，所以没有任何把手设计，只需轻按B及C柱位置的小圆感应键，车门便会自动开启。另车身颜色共有6种，包括白、黑、绿、灰、紫等。

车厢焕新是改良版ZEEKR X主要亮点，舖排陈设近似ZEEKR 7X，兼且升级采用同款Microfiber麂皮绒包覆车顶。皮革座椅导入全新Art Deco珩缝工艺，并加入几何图案作点缀，衬托黑镀铬金属车门按钮，奢华感大跃进。此外，新车标配电动记忆通风前座椅，顶级Platinum版还具备按摩功能。观之入微，可发现中控台马鞍位也改成整体款式，表面附设手机无线充电、储物格和双杯架，而手枕下方也有大物储物箱，Platinum版更可选配电冰箱（连税另加$8,000）。除了电尾门、8.8吋数码仪表板与14.6吋触控中屏、支援Apple CarPlay和Android Auto、全景式玻璃顶、转色气氛灯、双区恒温冷气、360泊车镜头、全套ADAS高级驾驶辅助及自动泊车系统，改良版后座还增设了独立冷气出风和标配13喇叭Yamaha环回音响系统，而尾箱空间更提升至404升，褶叠后座椅可扩大到1,247升。补充一点，车厢共有全黑（Full Black）」、黑白（Black & White）」及黑橙（Black & Orange）3款主题可供选择，其中黑橙是顶级版专属。

2026改良版极氪ZEEKR X电动车香港开售：3.69秒加速破百 DC 230kW快充领先同侪

单马达后驱Deluxe改配61kWh「神盾金砖」磷酸铁锂电，马力与扭力提升至339ps和373Nm，0-100km/h维持5.6秒，WLTP续航力405km。至于新款Deluxe的DC直流充电速度，由120kW增至同级领先的230kW，充电10%至80%只需18分钟。双马达四驱Platinum贯彻纯电「小钢砲」本色，搭载宁德时代66kWh三元锂电池，马力输出增加16%至496ps，扭力由543Nm上调到573Nm，0-100km/h仅需3.69秒，比旧款3.8秒跑得更快，而WLTP续航力可达415km。AC交流电支援由11kW增至22kW，0%至100%充电4小时完成。DC直流充电支援150kW，30分钟可补充10%至80%电量。代理补充，新款ZEEKR X的前麦花臣与后多连杆独立悬挂也经过强化，并标配路感优化液压衬套（俗称「杯士」），大大提升操控表现和40%滤震效能，行车格外稳定和舒适。

  • ZEEKR X Deluxe规格
  • 传动：61kWh磷酸铁锂电+后置驱动马达
  • 马力/扭力：339ps/373Nm
  • 0-100km/h：5.6秒
  • 续航力：405km(WLTP)
  • 尺码：4,432 x 1,836 x 1,566mm
  • 售价：$299,900起(限时早鸟优惠)
  •  
  • ZEEKR X Platinum规格
  • 传动：66kWh三元锂电+前后马达四驱
  • 马力/扭力：496ps/573Nm
  • 0-100km/h：3.69秒
  • 续航力：415km(WLTP)
  • 尺码：4,432 x 1,836 x 1,566mm
  • 售价：$349,900起(限时早鸟优惠)
  • 查询：2622 2001

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