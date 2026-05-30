突破香港回旋处迷思？驾驶理念截然不同可一眼睇清 统一回旋处种类有无得谂？

两种回旋处并存 有甚么好处？（Samuel）

回旋处对于驾驶人士而言，实在点头痛！车友聚会间，原来不少人都曾在回旋处差点发生或已发生意外。香港现时有两种回旋处，传统回旋处驾驶理念简单易明，在圈内要内线让外线，车友开玩笑地说，若果外圈不断有车的话，内圈车可能兜一天都未能离开。至于在二千年初采用的螺旋形回旋处，运作模式便相反，在圈内要外让内。

传统回旋处 VS 螺旋形回旋处 如何分辨一眼睇清？

回旋处对于驾驶人士而言，实在点头痛！

螺旋形回旋处外让内模式，就正正是发生意外的根源所在

清晰的驾驶者，当然会分辨到两种回旋处的分别，其实只要看看回旋处内地面的长短虚线，已经能够分辨哪条行车线有优先权吧！

车友间已讨论了多年，螺旋形回旋处外让内模式，就正正是发生意外的根源所在。车友称驾驶时进入螺旋形回旋处直往十二点方向，当时他沿左线进入圈内，但内圈却有车驶出，若他停车后方车便会撞上，前行又会撞车，所以他决定即时左转九点方向驶离回旋处。

讨论重点是甚么？是为何要有两种回旋处同时运作？香港道路人多车多，而且事事讲求快捷，还有更现实的，驾驶者一般只知道前方有回旋处，大家认为驾驶者会停一停再谂一谂前方是传统或螺旋形吗？清晰的驾驶者，当然会分辨到两种回旋处的分别，其实只要看看回旋处内地面的长短虚线，已经能够分辨哪条行车线有优先权吧！

车友认为，今时今日的驾驶者，就连地线的种类及作用都未能分得清楚，席间年轻的驾驶者更称，只知道有双白线与白线之分，更直认不清楚虚线长短的分别，如此的道路标志认知度，大家认为如何？车友都认为，当局倒不如简单一点，在香港境内统一采用某种回旋处便最简单，要知道现时除了本地驾驶者之外，还有不少内地南下的驾驶者，要避免发生意外或误会，将事情简单化不是最好的吗？讨论完结前，大部分车友都赞成，采用传统回旋处最简单，希望当局听到吧！