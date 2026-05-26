全新法拉利Ferrari Luce电动车全面公开│美国LoveForm公司设计 4门5座划时代玻璃座舱 4马达4驱马力1,050ps

意大利法拉利(Ferrari)5月25日(一)在罗马发表全新Luce电动车，是品牌史上首款纯电动车型。这是法拉利按计划先于去年10月公开全新800V四马达四驱电动车平台、今年2月公布新车名字叫Luce(意大利语"光芒")及预览了车厢设计之后，今次正式全面公开车身外形。全新Ferrari Luce由前苹果iPhone设计师Jony Ive及著名工业设计师Marc Newson创立的LoveFrom公司负责外形及内厢设计。 文：DP 图：Ferrari

全新法拉利Ferrari Luce电动车登场│美国LoveFrom公司设计外形 划时代玻璃座舱

全新法拉利Luce外形有别于品牌历史上的任何车型，是由前苹果iPhone设计师Jony Ive及著名工业设计师Marc Newson创立的LoveFrom公司负责设计，以简洁线条为主导，焦点是车身上半部份的全玻璃座舱设计，配合悬浮式车头扰流部份，还有前23吋、后24吋巨型轮圈。据知法拉利、LoveForm与美国Corning®公司三方合作研发一种特别玻璃材质，解决了车顶复杂外形线条与硬度安全与隔热的难题。

Ferrari Luce车身体积颇为巨型，长5,026mm、阔1,999mm、高1,544mm，轴距2,961mm，4道车门跟同厂Purosangue一样采用对开式设计，方便后排出入。5座位车厢设计早于今年2月率先曝光，大家可从仪表板格局及细节，感受得到两位大师Jony Ive及Marc Newson的个人特色及创意。车厢一反现今电动车的纯触控屏幕大潮流，一切回归实体Toggle按键及Analogue指针式仪表格局，軚盘、拨片、冷气风口及按掣均采用100%循环再造铝合金材料CNC切削而成。所有掣键触感及手感，都经过精密思考设计安排，当中仪表板应用了双层OLED屏幕，带来立体景深资讯显示。

全新法拉利Ferrari Luce电动车登场│4马达4驱1,050ps马力 2.5秒加速破百

Ferrari Luce采用自家研发的全新电动车平台，拥有逾60项专利技术，底盘采用75%循环再造铝合金制作，前后悬长特别短，前排座位靠近前轴。85%电池铺在车底，成为车架结构一部份，前后重量分布47:53，车重约2,260kg。底盘采用空心结构(包括悬挂塔顶)，可减重及增强撞击缓冲力；后轴设有史上最大型副车架Subframe，马达、逆变器及悬挂镶嵌其中。

车子搭载122kWh (800V/1,200A)锂电，电芯由南韩SK On公司提供，整个锂电模组、逆变器、电路板及软件则是法拉利自家研发及制造。4个永磁同步马达驱动各车轮，前轴可快速断开动力变成后驱延长续航力，综合马力1,050ps，轮上最大扭力11,500Nm，0至100km/h加速2.5秒，极速310km/h，WLTP续航力约530km，最高支援DC 350kW快速充电。第三代48V主控悬挂源自Purosangue及F80，轴心螺距增加20%，重量减轻2kg。

軚盘Manettino驾驶模式旋扭有ICE/WET/DRY/Sport/CT-Off五个选择；e-Manettino则有Range(后驱)/Tour(四驱)/Performance(四驱)三个选择；悬挂首次提供独立掣键调校软硬。軚盘设有+/-拨片功能，左边控制拖力、右边控制5段不同扭力输出，活像汽油车升档及降档顿挫享受。厂方强调Luce声响经过精心研究，以传感器及扩大器把马达及逆变器的震动原声传入车厢，无论加速、减速、煞车，以至左右轮转速快慢都发出不同声音，而不用任何人造模拟假声。法拉利尚未公布Luce车价，不过欧洲消息指意大利售价约55万欧罗起(未连税约500万港元起)。