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新一代丰田Toyota RAV4 HEV混能SUV香港登场│2.5公升混能引擎四驱油耗16.39km/L车价HK$379,890起 沙田新城市广场首展5天

汽车
更新时间：09:03 2026-05-22 HKT
发布时间：09:03 2026-05-22 HKT

全新大改款丰田(Toyota) RAV4 HEV E-Four，昨天(5月21日)在香港发表，代理皇冠车行在沙田新城市广场举行大型登场派对，并请到歌手陈柏宇站台宣传献唱金曲。全新RAV4 HEV配用第五代丰田THS混能系统，2.5公升引擎配合电马达，油耗量低至16.39km/L，香版分开Adventure及Limited两款，主要是包装配套不同，车价分别为HK$379,890及HK$419,880。新车今天起至下周一(5月22日至25日)长假期周末在新城市场广场公开首展，现场还有供小朋友参与的工作坊。    文、图：DP

全新丰田Toyota RAV4 HEV香港登场│第五代THS混能系统+后轴马达E-Four四驱  平均油耗16.39km/L

全新第六代丰田Toyota RAV4 HEV E-Four(XA60)引用集团TGNA:GA-K(跟Camry XV80相同)底盘发展而成，香港版一律配用2.5公升直四VVT-iE D-4S直喷式汽油引擎，配合第五代THS混能系统(包括1.59kWh锂电及马达)，还有CVT无段变速波箱(驱动前轮)，另外位于后轴是一套独立马达驱动装置，组成所谓E-Four四驱系统，前后轴是没有任何机械连接。
    新车综合马力194ps ，引擎本身输出221Nm扭力，另外前、后两组马达分别输出208Nm及121Nm扭力。0至100km/h加速7.3秒，平均油耗量16.39km/L。车子备有5种驾驶模式（Normal、Eco、Sport、Custom、EV）及2种地形模式（Snow、Trail），还首次加入车身动态平衡控制系统，利用主控个别车轮制动力，减少停车顿挫感，抑制过弯晃动等，令驾乘感更平稳舒服。

全新丰田Toyota RAV4 HEV香港登场│Adventure越野版及Limited豪华版两款包装

今次香港版全新Toyota RAV4 HEV E-Four提供Adventure(HK$379,890)及Limited(HK$419,880)两款选择，两者机械组合相同，只是内外设计及装备有所不同。标准Adventure版本拥有更越野四驱车形象，鬼面罩造型更运动化，原车配用较厚身18吋胎𫐉，车顶配有行李架，座椅以人造皮连橙色缝线包装。前排发热功能、玻璃顶、12.3吋数码表板及12.9吋原厂中控触屏、9喇叭JBL音响、无线Apple CarPlay、360°镜头、电尾门及TSS 4.0安全系统等齐备。
    顶级Limited版本车价贵约4万元，不过无论外观及包装更豪华。鬼面罩连泵把改用一体化设计，胎𫐉升级至20吋。车厢设备多了透气皮革座椅、前排冷暖通风、后排发热功能、表板HUD彩色投射式显示屏，另外还有Advanced Park自动泊车辅助系统。

  • Toyota RAV4 HEV E-Four规格
  • 引擎：2.5公升直四+THS混能系统
  • 马力：194ps(引擎+马达)
  • 扭力：221Nm(引擎)、208Nm(前马达)、121Nm后马达
  • 传动：eCVT无段变速+后轴马达，四驱
  • 0至100km/h：7.3秒
  • 油耗量：16.39km/L
  • 尺码：4,600 x 1,855 x 1,680mm
  • 售价：HK$379,890(Adventure)
  •     HK$419,880(Limited)
  • 查询：2884 7999

 

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