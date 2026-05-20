全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition长阵版电动车开售｜纯电SUV后座空间更大更舒适 设备升级再添长力

宝马香港为BMW iX1纯电动SUV增兵，引入全新eDrive20L M Sport Edition长阵版，重点是后座空间较标准版大幅提升，带来更舒适自在乘坐体验，兼且拥有更丰富设备及更高续航力。新车售价$469,900起，预期8月开始交付。文、图：sammy

全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition长阵版开售：后排空间大改造 从容伸展乘坐超舒适

中国制造、内地市场专属的BMW L长阵版车款，少数会外销至其他国家及地区。正如刚到港的全新BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition，先前已登陆马来西亚、印度和泰国。长阵版总长4,616mm，比标准版增加116mm，阔与高度则维持，而2,802mm的轴距也相对延伸了110mm。由于车长与轴距增幅全数受惠于车厢后座部分，乘坐空间明显比标准版阔大宽敞，尤其腿部及膝部空间分别增加了81mm和107mm，加上座椅选用更柔软泡棉及座垫延长15mm，不管承托力与舒适度俱进一步提升。行李箱容量介乎490升至1,600升，也较标准版多出105升。

全新宝马BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition长阵版开售：标配M Sport运动套件 长途出行无惧里程焦虑

在BMW荃湾旗舰店展出的BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition是左軚样板车，造型与德国制造的标准版无异。车身纵使加长，前后比例依然很协调。新车标配M Sport套件与19吋M轻合金双辐双色轮圈、搭配主动式转向LED头灯、铝质缎面车身饰件及行李顶架，运动型态更鲜明。智能科技化车厢内配M多功能皮軚环及电控运动型皮座，营造跑意氛围。除了由10.25吋数码仪表板和10.7吋触控中央显示屏组成的曲面屏幕、预载最新BMW Operating System 9作业系统、iDrive配备QuickSelect快键功能和支援语音操作、拥有双区恒温冷气和全景式天窗等共享设备外。长阵版还升级至Harman Kardon HiFi音响，兼且标配Driving Assistant Plus驾驶辅助及Parking Assistant Plus泊车辅助系统。当中，Driving Assistant Plus包括主动式定速功能连主动线道维持功能、360环视镜头及具备线条和路边识别功能的泊车辅助系统，操作倍感轻松自如。

单马达前驱BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition沿用第五代BMW eDrive技术，搭载64.7kWh高压电池，可释放204hp马力和250Nm扭力，0-100km/h加速8.6秒，极速175km/h。其次，长阵版的WLTP续航力介乎458至539km，较标准版提升约10%，长途出行无惧里程焦虑。充电方面，最高支援DC 130kW直流快充，29分钟可补充10%-80%电量。连接AC 11kW交流电源，0%-100%充电时间为6.5小时。此外，长阵版的悬挂系统也作出舒适导向设定，以提升行车稳定性与乘坐舒适感。

BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition规格

传动：64.7kWh高压锂电 + 前置驱动马达

马力 / 扭力：204hp / 250Nm

0至100km/h：8.6秒

续航力：458-539km(WLTP)

尺码：4,616 x 1,845 x 1,616mm

售价：469,900起

查询：3129 9000