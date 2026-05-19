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全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class到港预览｜旗舰豪华房车小转款大升级 三型号六版本售价$1,815,000起

汽车
更新时间：01:44 2026-05-19 HKT
发布时间：01:44 2026-05-19 HKT

续有平治（Mercedes-Benz）新车抵港，主角是改良版S-Class。旗舰豪华房车由外到内作出大规模升级，岂止预载MB.OS超级运算平台、MB.Drive驾驶及泊车辅助系统、新世代MBUX Superscreen与MBUX，还有最强安全防护、包括PHEV的多元化革新动力和标配AIRMATIC气压悬挂，极致进化为每段旅程带来标志性的「Welcome home」宾至如归体验。文、图：sammy

全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class登场：豪大面罩导入发光框边 双星Digital Light头灯提升照明效能

今年1月推出的新款S-Class，虽说是W223车系的facelift小改版，实际全车过半数零件已作出了更新升级，视为全新一代绝不为过。平治昨天（5月18日）安排传媒前往柴湾品牌中心预览改良新S-Class，港版有S450 4MATIC、S500 4MATIC和插电混能S450 e三款型号，每款再有AMG Line选择。一如以往，香港主销长阵版，三型号六版本售价介乎$1,815,000起至2,115,000起，预期下半年到港交付。补充一点，旗舰新S-Class尚未公开展出，目前仅供获邀VIP贵宾闭门预览。

现场右軚展车是S500 4MATIC，售价$1,980,000起。外型最夺目吸睛之处，莫过于面积比前扩大20%的星形图案面罩，框边并兼备发光功能。结合以微型LED技术设计的全新双星式Digital Light头灯，照明效能显著提升约40%，最远照程可及600米。新款LED尾灯前后呼应，亮起时左右同样会展现标志性三角星徽。平治为S500 4MATIC配上新款20吋多幅式合金轮圈，而原厂Manufaktur专属订制，也可为顾客提供超过150种车身颜色及400种内装配色，以打造独一无二的个人化座驾。

全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class登场：预载MB.OS超级运算平台 标配MBUX Superscreen与新一代MBUX

满载数码科技氛围的奢华座舱，观感焕然一新。除了示范车的2+2四座位版，也可选择五座位版。车厢设备升华，融合14.4吋触控中屏与12.3吋前排客席屏幕的MBUX Superscreen属于车系标准配置，悬浮于軚环后方的12.3吋数码仪表板画面锐利清晰，并可选配3D显示。受惠先进MB.OS操作系统与第四代MBUX，运算能力更快，功能更强大，结合生成式AI人工智能，有助加强人车互动沟通。形同头等机舱般舒适的后座向是S-Class焦点所在，两张电动记忆独立座椅附有冷暖透气及按摩功能，其中左边座椅兼备一键躺卧模式。后排同时设有手机无线充电和USB-C接口、冷藏储物格、温控功能杯架。两个全新可拆式MBUX遥控装置，能让乘客轻松操控车辆功能，如冷气、电动遮阳帘及选配的高端后座娱乐系统（包括13.1吋更大显示屏）。全车座椅由高级皮革包裹，标准设备还有全景式天窗、转色气氛灯、HUD投射式仪表、360度环视摄影系统、Burmester 3D环回音响等。气袋数目最多可达15个，兼且首配后座安全带气袋（beltbag）和前排PRE‑SAFE Impulse Side侧向防护系统。新款S-Class也标配具备10个外置镜头、5个雷达及12个超声波感应器的MB.Drive驾驶及泊车辅助系统。前者透过MB.OS运算平台与人工智能演算法分析大量行车数据，可精准理解路况，后者更首次支援斜角泊车。

全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class登场：直六Turbo及PHEV插电混能多元动力 全线标配气压悬挂与后轮转向

动力方面，四驱S450 4MATIC与S500 4MATIC，同配代号M 256 Evo的3公升直六Turbo引擎及九速9G-TRONIC自动波箱，兼有48V轻混能系统辅助。S450可输出381hp马力和560Nm扭力，0-100km/h加速4.9秒，耗油量介乎9.0-8.2L/100km。S500拥有449hp及600Nm更强动力，电马达同样可额外提供23hp和205Nm，0-100km/h只需4.5秒，耗油量低至8.3L/100km。插电混能后驱S450 e搭载的3公升直六涡轮增压引擎联同电马达，总马力与扭力为435hp和680Nm，0-100km/h可于5.7秒完成，纯电续航力达到117km，综合油耗介乎3.1-2.2L/100km。兼顾行车舒适稳定与灵活操控，全线三型号皆标配AIRMATIC气压悬挂和4.5度后轮转向系统。另外，E‑ACTIVE BODY CONTROL及高达10度的后轮转向系统可供选配。

 

S500 4MATIC规格

引擎：3公升直六Turbo + 48V轻混能系统

马力 / 扭力：449hp / 600Nm(可短暂Overboost至640Nm)

传动：九速9G-Tronic半自动波箱、四驱

0-100km/h：4.5秒

耗油量：9.1-8.3L/100km（WLTP）

尺码：5,304 x 1,921 x 1,503mm

意向价：$1,580,000起

查询：2504 6140

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