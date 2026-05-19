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Android Auto年度重磅升级！不规则萤幕全适配 沉浸式导航全高清睇YouTube 深度整合Gemini AI

汽车
更新时间：12:00 2026-05-19 HKT
发布时间：12:00 2026-05-19 HKT

在早前举行的The Android Show活动中，Google为Android Auto及Google built-in的车型带来了重磅更新，是次升级包括Gemini AI深度整合、沉浸式导航及影音娱乐加强，且针对中控萤幕进行了全适配，哪怕是圆形、梯形，甚至不规则形状，介面一样可填满整个画面。

Android Auto年度重磅升级！不规则萤幕全适配 沉浸式导航全高清睇YouTube 深度整合Gemini AI

1.介面设计：Material 3注入+适配全萤幕

Android Auto迎来了自「Coolwalk」以来最大的视觉进化。

  • 个人化设计：引入手机的Material 3 Expressive设计语言，带来更流畅的动画、更精致的字体及自订Wallpapaer，让车机介面如同手机延伸。
  • 适配特殊萤幕：过去Android Auto在圆形或不规则萤幕上常出现黑边，新版本支援边对边（edge-to-edge）显示，自动填满任何形状的中控萤幕，如Mini的圆形或宝马的不规则萤幕。
  • 自订小工具：用户可像使用手机一样，在导航介面上方加入小工具，快速控制智能家居（如一键开启车库铁闸），查看天气或建立联络人快捷键。

2.导航进化：10多来年最强Google Maps更新

Google Maps在Android Auto推出了沉浸式导航（Immersive Navigation）。

  • 3D全景视野：导航时将显示生动3D建筑物、立体交汇处及地形，让驾驶者在复杂路口更容易判断方位。
  • 精细路况细节：地图清楚标示车道、交通灯及停车标志。
  • Live Lane Guidance：对于原生Google系统车辆，还能结合车载前置镜头，提供即时车道指引。

3.Gemini AI助手：取代Google Assistant

Google built-in的Gemini AI可回复有关车辆的问题，如65吋电视能否塞入车尾厢。
Google built-in的Gemini AI可回复有关车辆的问题，如65吋电视能否塞入车尾厢。

Google Assistant正式由更强大的Gemini Intelligence接管。

  • 车辆知识百科：使用者可直接询问Gemini关于车辆的专业问题，例如：「仪表板上警示灯是甚么意思？」、「这部65吋电视能塞入车尾箱吗？」Gemini会根据车型数据给出具体回复。
  • Magic Cue：系统根据收到的讯息自动生成建议，例如一键发送目的地导航给朋友，或将活动安排加入行事历。

4. 娱乐体验：影院级影音与Dolby Atmos

停车时可以播放包括YouTube等平台的1,080/60fps高清影片。
停车时可以播放包括YouTube等平台的1,080/60fps高清影片。
Spotify、YouTube Music介面特地为Android Auto重新设计。
Spotify、YouTube Music介面特地为Android Auto重新设计。

为了提升在停车、充电时的体验，Google大幅强化影音功能。

  • 60fps高清影片：Android Auto首次加入高清影片播放，支援YouTube等平台。停车状态下可播放60fps全高清影片。
  • 动态切换音频：当车辆由停车切换为行驶模式时，影片会无缝转为纯音频模式播放，确保行车安全且不中断内容。
  • 杜比全景声（Dolby Atmos）：支援的部分车型（如宝马、Volvo、现代等）将能在播放音乐或影音时使用空间音讯。

推出日期

这些新功能预计将随Android 17及后续更新，于2026年夏季开始陆续推送至相容车辆。原生Google系统的车主则可留意原厂OTA更新通知。

 

文：B1807

图：Google

 

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