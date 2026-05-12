全新7座位SUV电动车 五菱Wuling Eksion香港发表│入门64kWh单马达前驱胜在轻巧 续航力530km 意向价30万元以下

电动私家车「一换一」计划虽然4月起取消，却无阻国产电动新车引入香港的进程，五菱(Wuling)本月正式在港发表全新Eksion EV，是市场上少数纯电入门七座大型SUV，以高性价比和阔落空间为号召。 文、图：DP

五菱Wuling Eksion EV电动车香港登场│入门7座纯电SUV 硬派越野车风味

全新上汽通用五菱Eksion EV，是品牌继Air EV、Binguo EV、Cloud EV及Darion EV之后，第5款引进香港的电动车，同样是走实用路线，也是市场上少数纯电入门7座位大型SUV。今次试驾是首辆抵港的右軚样办车，代理指车价仍未落实，连首次登记税后约在25万至30万元水平。

Eksion EV体型不小，长4.75米、阔1,85米、高1.76米，轴距2.81米，外形有点硬派越野车如丰田Prado的风味，车身四周配上黑色保护胶板，原装18吋胎𫐉观感上相对细小。车子传动系统十分简单，搭载69.2kWh Magic Battery Pro磷酸铁锂电池，以及单马达前驱，输出204ps马力和310Nm扭力，CLTC续航力530km，DC快充由20%至80%约需20分钟(2C等级)。

五菱Wuling Eksion EV电动车香港登场│三排7座实用大空间 车厢包装精致

以入门级SUV标准，全啡色人造皮革表板、座椅及门壁包装相当精致，原车配有数码表板及12.8吋中控触屏，OS系统介面简单易用，原车支援Apple CarPlay及Android Auto，而且内置英文语音操控功能。玻璃顶连电动隔阳帘、360度泊车镜头、前排冷气通风、50W手机无线充电等齐备。

三排7座位为2+3+2格式，中排(可前后滑移)及尾排脚位空间合理，尾排坐2名成人不算挤逼，空间感比不少5+2座位SUV更阔落合理，而且中排及尾排两边天花也设有冷气风口。把中排及尾排座椅翻折放平，可带来1,945公升行李箱空量。

五菱Wuling Eksion EV电动车香港登场│单马达前驱胜在简单 市区行车轻松爽快

Eksion EV机械结构简单没花巧，驾驶感受如实反映，动力数字虽然平平无奇，不过受惠马达可即时发放最大扭力，加上车重只约1.7吨，市区行车加速反应爽快，力量感(尤其Sport模式)胜过不少汽油7座SUV(如新款Prado 2.7)，车架也够扎实。传统被动式悬挂，估计采用了软弹簧、硬避震配搭，一般50至60km/h行车感觉尚算舒适，不过当速提升及遇上路面凹凸起伏，车身便会出现弹跳浮摇之感，而且车胎路噪也较大。

此车始终不是用来享受速度或操控，调校上偏重中慢速舒适可以理解，如果换一套更优质电动SUV专用轮胎，相信乘坐质感及操控表现都可更上一层楼。以入门7座SUV标准，Eksion EV各方面表现都很合理，最终要看代理定价策略。有关Eksion EV试车实况，可到《驾驶舱》频道观看影片。