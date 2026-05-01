新一代平治Mercedes-Benz GLB到港｜7座位SUV备纯电动与智慧混能两版本 单马达后驱250+ AMG Line售HK$689,900起

继四款全新插电式混能Plug-in Hybrid型号后，平治（Mercedes-Benz）再下一城，紧接推出了两款新车，分别是第二代GLB 7座位SUV和搭载智慧混能系统的CLA房跑车。率先介绍是新世代GLB，除了纯电动车型，稍后还会引进智慧混能版，预计下半年陆续抵港。文、图：sammy

新一代平治Mercedes-Benz GLB到港：85kWh三元锂电+ 2速波箱 WLTP续航力高达633km

全新平治GLB备有纯电动版和智慧混能版两种选择，前者包括单马达后驱250+ AMG Line和双马达四驱350+ 4MATIC AMG Line，7座位属于标准配置，意向价分别是HK$689,900起和HK$739,900起。现于柴湾平治香港中心展出是刚空运抵港的250+ AMG Line，搭载85kWh NMC三元锂电池和整合于后置PSM马达内的2速波箱，可输出272hp马力和335Nm扭力，0-100km/h加速7.4秒，WLTP续航力介乎543km至633km。采用相同锂电池的350+ 4MATIC AMG Line，拥有354hp和515Nm更强动力，0-100km/h只需5.5秒，最高续航里程达616km，而两车极速同为210km/h。受惠800V电动驱动平台，车系最高支援DC 320kW直流快充，充电10分钟可行驶260km。

新一代平治Mercedes-Benz GLB到港：首度引进220智慧混能版 油耗低至5.5 L/100km

平治预告，全新GLB稍后会增添智慧混能版本，包括220和220 AMG Line两款车型，意向价分别是HK$569,000起及HK$599,000起。彼此动力规格一致，1.5公升直四Turbo引擎（190hp）结合48V智慧混能系统及22 kW电马达，综合马力与扭力输出达到211hp和380Nm，匹配全新8F-eDCT八速双离合自动波箱，0-100km/h可于7.9秒完成，耗油量低至5.5L/100 km。新款GLB的体积尺码是4,732 x 1,861 x 1,687mm，比上代EQB加长48mm和扩阔27mm，高度反为下降14mm，而轴距也延伸60mm至2,889mm，3排7座位车厢空间相对更宽敞和舒适。平治电动车系不再称为EQ，纯电动版和智慧混能版GLB的外型设计基本相同，但要辨别两者也不困难，可从车头入手，当中电动车一律标配发光星形面罩。

GLB 250+ AMG Line规格

传动：85kWh三元锂电 + 后置驱动马达

马力/扭力：272hp / 335Nm

0至100km/h：7.4秒

续航力：543km至633km (WLTP)

尺码：4,732 x 1,861 x 1,687mm

售价：HK$689,900起

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