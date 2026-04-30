全新高性能电动车现代Hyundai IONIQ 6 N接受预订｜早鸟意向优惠价$898,800起 双马达四驱马力650ps 3.2秒加速破百

在2026纽约国际车展中被评为年度World Performance Car的IONIQ 6 N，是现代汽车（Hyundai）旗下N Performance部门最新力作。受惠N Grin Boost增压功能，5门5座位双马达四驱高性能电动车的马力与扭力输出高达650ps和78.5kg-m（维持10秒），使用N Launch Control模式，0-100km/h加速3.2秒，较IONIQ 5 N快0.2秒，极速257km/h。新车不日到港，但代理宣布可接受预订，早鸟意向优惠价$898,800起，比原价便宜4万元。文：sammy、图：Hyundai

全新高性能电动车现代Hyundai IONIQ 6 N接受预订：导入专属Ｎ系激素 内外全面赛车化

全新Hyundai IONIQ 6 N同配N e-Shift电子换档，系统可调控马达扭力输出，借以模拟8速双离合器自动波箱的换档挫顿反应，带来汽油车紧凑转波感觉，满足车主对高性能驾控体验的渴求。进而配合N Active Sound+声浪系统，令每次驾驶都充满激情与乐趣。一如IONIQ 5 N，IONIQ 6 N搭载84kWh锂离子NMC电池，但WLTP续航力487km比IONIQ 5 N多出39km，综合耗电量4.72km/kWh。新车支援400V及800V超快速充电，在350kW充电功率下，18分钟可补充10%至80%电量。

IONIQ 6 N的长阔高尺码是4,935 x 1,940 x 1,495mm，轴距2,965mm，除了车长稍增，其余变化不大。贯彻车系流线化造型之余，厂方还为新车导入了主动进气格栅和赛车尾翼，并加宽轮拱与采用20吋锻造轮圈，结合平整化底盘，岂止更富视觉官能刺激，同时全面提升空气动力学效能，达致竞赛级水平。另外，N Drift Optimizer漂移优化器、N Torque Distribution扭矩分配和N Brake Regen煞车动能回收等，同属这辆高性能四驱电动车的标准配置。

Hyundai IONIQ 6 N规格

传动：84kWh锂电、前后马达四驱

马力 / 扭力：650ps / 78.5kg-m(启动NGB增压)

0-100km/h：3.2秒(N Launch Control模式)

续航力：487km(WLTP)

尺码：4,935 x 1,940 x 1,495mm

售价：$898,800起(早鸟意向优惠价)

查询：3428 8288