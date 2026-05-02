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油价急升车主「牙痛」咁声 减少开车为悭家 连累买海鲜都关事？

汽车
更新时间：12:00 2026-05-02 HKT
发布时间：12:00 2026-05-02 HKT

对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）

车友聚会间，油价是最热话题，载稿前无铅汽油价已达$32.39/L，这个应该是历史新高吧！不同车友称到油站入油，每缸油的支出较之前多出$100以上，若每星期入一缸油的话，每月就要多付$400。

私家车油费支上惊人 车主「牙痛」咁声

对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）
对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）
对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）
对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）
对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）
对抗油魔 不开车是良策？（Samuel）

车友中有不少开商用车、假日车主及每天需要开车返工的，最不受影响的当然是的士司机了。开商用车的称未来若有政府推出补贴，对营运支出可有点帮助；但开私家车的车友，就「牙痛」咁声！车友每天要由屯门开车到尖沙咀上班，油费的支出当然相当惊人。各车友都问，其实大可以搭西铁放弃开车，但系大家要明白，每份工作都有其特性，全因这位车友要开车四处去见客，而且经常要携带大量文件，所以是有必要开车的；而对于间歇性开车的朋友而言，日常用车的需要性相对较低，所以就索性不开车，更甚者有车友正准备卖出汽车，全因在可见未来油价都持续高企，燃油开支只会越来越高。

油价影响并不止于日常开车，多位车友称，近日假期间车流稀疏，全因燃油车主在没有必要下选择减少开车。亦有车友到逛街市时，见到海鲜档的鱼虾蟹数量减少，海鲜档老板称，柴油价格上升渔民选择不出海，所以海鲜的供应亦减少，而价格亦因此而上升，而透过海运的食品或生活物资，亦可能因航运成本上升而加价，最终受影响的是广大市民。有方法解决吗？期望当局想出良策控制油价？未打仗前已经没有方法，现在又何来有办法？那倒不如简单直接，减少开车不入油，可能是最直接的方法吧！

延伸阅读：无品司机行车霸快线令人「火滚」 「分心」先系交通意外致命伤？

 

 

 

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