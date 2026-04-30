全新开篷超跑 法拉利Ferrari Amalfi Spider香港首展│13.5秒电动开篷 2+2座位V8引擎640ps马力后驱 车价426万元起

法拉利(Ferrari)香港代理Blackbird Concessionaires今天(4月30日)，在浅水湾专店发表全新Ferrari Amalfi Spider开篷超跑，承继上代Roma Spider，是一款2+2座位软篷纯V8引擎后驱超跑，香港售价落实为HK$4,259,000起，相比硬顶版约贵50万元。来港展示的左軚样办车，将于品牌浅水湾专店公开展出至下周末，然后运往台湾及内地展出。 文、图：DP

全新法拉利Ferrari Amalfi Spider开篷超跑香港登场│13.5秒电动开篷 性能跟硬顶版看齐

全新法拉利Ferrari Amalfi Spider机械规格跟去年在港推出的硬顶版Amalfi完全相同，焦点是电动软篷车身格式，设计跟上代Roma Spider相似，篷顶同样以5层隔音物料制作，电动开或关只需13.5秒，而且可于车速60km/h以下自由操作。软篷有多达6款不同颜色及物料可供选择，包括示范车配上类似Denim编织纹理的Tecnico Ottanio软篷材料。另外，示范车配上名为Rosso Tramonto的全新橙红色，也是Amalfi Spider开篷版专属颜色(为附加项目)。

Amalfi Spider车厢格局跟硬顶版相同，軚盘改用实体挞车键款式，中控台屏幕改为横置悬浮设计(上代Roma为直立式)。后座椅背内置按掣升起的挡风板设计(跟Roma Spider相同)，可减少开篷行驶的车厢乱流及噪音。示范车特别配上紫蓝色皮革座椅、橙色皮革围边及缝线，还有Tecnico Ottanio布料椅背装饰等。

全新法拉利Ferrari Amalfi Spider开篷超跑香港登场│640ps马力纯V8引擎后驱 车价比硬顶版贵50万元

Amalfi Spider3.9公升V8双Turbo机器输出640ps及760Nm，配合8速DCT半自动波箱及后驱，0至100km/h加速3.3秒，车身干重1,550kg，相比硬顶版重约86kg，不过厂方强调Spider版提供多一份优雅高贵形象之余，同时拥有如硬顶版完全相同的性能及操控表现。

全新Amalfi Spider香港售价落实为HK$4,259,000起，相比硬顶版Amalfi(HK$3,758,000起)约贵50万元起，今次来港展出的左軚样办车，据知将会在浅水湾专店公开展出约一星期，稍后会运往台湾及内地，继续其亚洲巡回之旅。